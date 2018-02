Preocupación por las amenazas de muerte a Kim Boutin, patinadora en Pyeongchang

Las redes sociales se llenaron entonces de amenazas de muerte a la patinadora. "Te buscaré y te mataré" o "Retírate y espero que tengas una mala vida", han sido algunas de las amenazas que recibió Bourtin, sobre todo por en Instagram, culpada por la eliminación de Choi. Hasta que la canadiense cambió su cuenta a 'cuenta privada', se registraron más de 10.000 mensajes.

Puede que los Juegos de Invierno no levanten la misma pasión en el aficionado que los Juegos Olímpicos de verano. Sin embargo, la pasión de los surcoreanos con el patinaje es altísima. Tal, que cuando la patinadora Choi Min Jeong, ídola local y favorita en los 500 metros, quedó descalificada por medio patín y photofinish mediante, quedó detrás de la italiana Arianna Fontana, los fanáticos señalaron directamente a la canadiense Kim Boutin, ya que se vio beneficiada y ganó el bronce.

Los funcionarios olímpicos, representados por Mark Adams, emitieron entonces públicamente este comunicado: "Pedimos a todos que respeten a los atletas y apoyen el espíritu olímpico. No he visto los comentarios, pero lamentablemente tenemos estos problemas que no aprobamos. Vamos a limitarnos a apoyar a los atletas", le dijo a los periodistas que le preguntaron por el desagradable episodio.