TENIS | Estos son los rivales que podrían evitar el número 1 de Federer

Roger Federer quiere seguir haciendo historia en el tenis mundial. Tras sumar su vigésimo Grand Slam hace escasas semanas en Australia, la cercanía al número uno está cada vez más latente. Sólo necesita ganar dos partidos para desbancar a Rafa Nadal de dicha plaza y el camino, a priori, parece asequeible a un suizo que parece atravesar otro momento de eterna juventud tenística.

¿Cuáles son los rivales que pueden evitar el número uno de Roger Federer?

-Phillipp Kohlschreiber

El alemán es un viejo conocido del tenis mundial, que a sus 34 años sigue manteniendo el top-50 del tenis mundial. El bávaro no lo tiene nada fácil contra Roger, y además el head to head no beneficia para nada al alemán. Federer le ha ganado en todos los partidos que han jugado, por lo que el helvético intentará seguir con esta racha y quedarse a solo un paso para este número uno.

-Robin Haase*

Parecía que empezaba bien el año para Haase en Auckland donde cayó en semifinales, sin embargo, desde ese momento, no ha encontrado el ritmo y ha perdido hasta el día de ayer, sus últimos cinco partidos disputados. El holandés juega en casa, y eso es un factor que puede ser clave, al menos, para eliminar a otra de las sorpresas del torneo y también tulipán, Tallon Griekspoor.

-Tallon Griekspoor*

Una de las revelaciones del torneo. El wildcard eliminó a Wawrinka en primera ronda y espera hacer lo propio con Haase. A pesar de no competir prácticamente nada en este 2018, Griekspoor espera mantener su gran eficacia de puntos ganados con el primer servicio, algo que es clave para este tipo de jugadores jóvenes que buscans mantener esta progresión ascendente y afianzarse en el ranking ATP.

* El ganador del duelo entre estos dos jugadores se medirá a Roger Federer en la siguiente ronda.