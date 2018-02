Copa del Rey de baloncesto | Desconvocada la huelga, que comience el espectáculo

Gran Canaria acoge este fin de semana la magia del baloncesto nacional en la que el Real Madrid, como líder de la competición, intentará conseguir uno de sus títulos fetiches en estas últimas temporadas.

Su camino será bastante complicado, en el que Unicaja y Baskonia o Barcelona serán sus escollos antes de llegar a la final.

Valencia Basket, por su parte tendrá un camino más 'asequible'. Los vigentes campeones de liga se enfrentarán al Iberostar Tenerife y en semis ante el anfitrión o la revelación de la temporada, el Montakit Fuenlabrada.

Los ocho equipos que disputan la Copa del Rey

Real Madrid

Los blancos son los favoritos a ganar la competición. Su gran momento en la competición y la gran plantilla de los hombres de Pablo Laso a pesar de las lesiones, les permiten tener el cartel de máximos favoritos, en el que Doncic será el centro de los focos y en el que posiblemente, algún ojeador de la NBA esté detrás de él.

Valencia Basket

Temporada de luces y sombras para los actuales campeones. En Euroliga no han encontrado el tono, aunque en la competición doméstica sigan la estela al Real Madrid. Con la plantilla, el cuadro 'asequible' y si manejan mejor los finales de partido (punto débil en gran parte de la temporada) pueden aspirar a derrotar al Real Madrid y llevarse la Copa.

Baskonia

Con la llegada de Pedro Martínez al banquillo el nivel ha mejorado de forma notoria en el equipo en el que con Shengelia comandando el ataque, todo es posible. Los grandes nombres de Baskonia y la pizarra del técnico campeón de liga, puede darle un susto a los blancos.

FC Barcelona

La gran incógnita del torneo. Los culés llegan con muchos cambios y con el objetivo de intentar revertir la situación por la que están pasando. Jugadores y mimbres tiene para darle la vuelta a la tortilla y este año han realizado partidos a un nivel colosal, por lo que deben fijarse en ese espejo para llegar lejos en un cuadro complicado.

Unicaja de Málaga

Los malagueños intentarán dar la sorpresa del torneo eliminando en primera ronda al Real Madrid. El equipo dirigido por Joan Plaza ya conoce lo que es ganar a los blancos en esta temporada en Euroliga e intentarán repetir este éxito.

Herbalife Gran Canaria

Los anfitriones aspiran a todo, tras dar la sorpresa la temporada pasada en la Supercopa, este año intentarán hacer lo propio. Los canarios están haciendo un buen año y la parte del cuadro les beneficia bastante ya que solo tienen al Valencia Basket como duro rival. Si los hombres de Luis Casimiro se entonan y el factor cancha ayuda, pueden ser de las revelaciones del torneo.

Iberostar Tenerife

Los vigentes campeones de la Champions no tienen tarea fácil en esta Copa. Contra el Valencia Basket intentarán dar la machada en una de las dos eliminatorias más 'desigualadas' del torneo.

Montakit Fuenlabrada

La 'cenicienta' del torneo. Esta primera vuelta de ensueño les ha permitido no solo entrar en Copa, si no ser también, cabeza de serie. La fortuna no le sonrió en el sorteo, pero para los del Ché García, estar aquí es un gran premio a un equipo que no ha dejado de luchar y de creer.