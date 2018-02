El Barça, entre la espada y la pared frente a la Real: agenda y horarios de la J18

Sábado 3 de febrero

Atlético de Madrid - Santa Teresa CD (10:45 | Ciudad Deportiva Wanda | BeIN LaLiga): El conjunto rojiblanco quiere volver a reencontrarse ocn la victoria después del pinchazo en Donostia frente a la Real Sociedad, y el Santa Teresa puede ser un buen rival para ello ya que no está en su mejor momento y lucha por no descender.

FC Barcelona - Real Sociedad (16:00 | Ciudad Deportiva Joan Gamper | GolTV): El Barça se la juega frente al verdugo del Atlético de Madrid, que solo pudo sacar un punto de San Sebastián. Esta vez el Barça juega en casa y ahí están intratables y los números les abalan. Las txuriurdines buscarán rascar algo de Barcelona y no hay duda de que lucharán hasta el final.

Madrid CFF - Albacete Nexus Energía (16:00 | Matapiñonera): El Madrid CFF está en puestos de Copa de la Reina, uno de sus objetivos, y no quiere bajarse de ahí, por lo que solo le vale ganar ante un Albacete que está a tan solo 3 puntos del descenso y que, aunque viene jugando bien y haciendo daño a los grandes, no consigue la ansiada victoria que le de algo de aliento para no descender.

Sevilla FC - Rayo Vallecano (16:00 | Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios)

Domingo 4 de febrero

RCD Espanyol - Sporting Huelva (11:00 | Ciudad Deportiva Dani Jarque): El Espanyol buscará continuar en casa con la racha de victorias que comenzaron ante el Sevilla la jornada pasada y que hoy buscarán con ahínco. El Sporting Huelva rema poco a poco, sin prisa pero sin pausa hacia la permanencia y hacia buscar, si pueden, un puesto en Copa de la Reina.

Valencia CF - Athletic Club (12:00 | Ciudad Deportiva de Paterna)

Granadilla Egatesa - Zaragoza CFF (12:00 | Estadio La Hoya del Pozo)

Real Betis - Levante Femenino (13:00 | Ciudad Deportiva Luis del Sol | Gol TV): El Betis quiere conseguir otra victoria que le pueda mantener en puestos de Copa de la Reina frente a un Levante al que solo le vale ganar para volver a esos puestos altos de la tabla, y que le puede quitar ese sexto puesto en el que se encuentran las sevillanas.