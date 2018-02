LA LIGA | Los 10 fichajes más caros de este invierno: Coutinho y Diego Costa encabezan la lista

El mercado de fichajes ha deparado sorpresas en casi todos los equipos de Primera División. Coutinho se corona como el fichaje más caro. El ahora '14' blaugrana ya encandila al aficionado culé. Diego Costa, fichado en verano por el Atlético de Madrid, e Iñigo Martínez completan el podio de una lista que oscila entre los 120 millones de euros y el millón.

1. COUTINHO - 120 MILLONES €



El brasileño llegó procedente del Liverpool con el cartel de "estrella". Anhelo culé de este pasado mercado estival, el ex del Espanyol ya ha debutado en Liga y Copa, dejando buenas sensaciones. Como si de un veterano se tratara, Valverde confía en él para las grandes citas y el '14 responde.

2. DIEGO COSTA - 66 MILLONES €



Pocos llegadas podrían haber ilusionado más a la parroquia colchonera que la de Diego Costa. En 2014, el de Lagarto emigró a Londres, previo desembolso de 40 millones del Chelsea. Tras triunfar en Inglaterra, una mala relación con Conte la he devuelto al Atlético de Madrid, equipo del que "siempre estuvo enamorado", tal y como ha repetido en diversas ocasiones Enrique Cerezo, presidente colchonero.

3. IÑIGO MARTÍNEZ - 32 MILLONES €



Apodada "la última traición", el defensa abandonó las filas de la Real Sociedad para unirse al equipo vecino. Los 32 millones de euros de la cláusula de Iñigo Martínez superan de largo los 12 que se pagaron en 1997 al Betis por Roberto Ríos. Por tanto, el defensa se convierte en el fichaje más caro de la historia del Athletic. La marcha de Laporte dejó una vacante importante en la defensa y, con los 65 millones pagados por el Manchester City para hacerse con los servicios del francés, los leones han actuado con celeridad de cara a cubrir la demarcación de central zurdo.

4. FRANCIS COQUELIN - 14 MILLONES €Francis Coquelin llegó al Valencia este mercado invernal dispuesto a quitarse de encima el cartel de suplente que muchos le colocaron por el excelente trabajo que han hecho en lo que va de temporada Dani Parejo y Geoffrey Kondogbia. Sin embargo, Marcelino parece haber encontrado la clave: trivote o rotaciones según la competición. Con este movimiento, Maksimovic se quedó sin sitio en el once. "No es un problema, yo me adaptaré a la Liga. La Premier es más dura y me ha advertido el presidente. Mi forma de jugar se acoplará al estilo del Valencia e intentaré no penalizar al equipo", dijo nada más aterrizar en Mestalla. Dicho y hecho.

5. YERRY MINA - 11,8 MILLONES €



Samba para el vestuario culé. El colombiano llega procedente del Palmeiras. Pocos esperaban este movimiento. Sin embargo, Yerry ha caído de pie en el Camp Nou y la afición le ve como el perfecto 'plan B' en la zaga, línea que más ha sufrido a lo largo de esta temporada.

6. GUILHERME ARANA - 11 MILLONES €

7. MARC BARTRA - 10,5 MILLONES €

8. ANTHONY LOZANO - 1,75 MILLONES €

9. JAVI FUEGO - 1,5 MILLONES €

10. ARMANDO SADIKU - 1 MILLÓN €