ENTREVISTA | Eli del Estal, la sonrisa del fútbol femenino español

Elisa del Estal Mateu (23 de marzo de 1993, 24 años) es jugadora del RCD Espanyol de Barcelona. Delantera, con un poderío físico envidiable, va muy bien de cabeza ya que su altura y su fuerza la ayudan en esta faceta del juego. Se define como "la alegría del vestuario" perico y como "una líder" dentro del terreno de juego. Su celebración, mostrar las garras, una imagen de fuerza, constancia y de no rendirse nunca.

Pregunta: ¿Cómo ve al equipo en este momento y cómo le ve para la segunda vuelta?

Respuesta: Es complicado igualar el buen inicio que hicimos en la primera vuelta, pero estamos trabajando para que así sea, y creo que el equipo va mejorando poco a poco, Joan, el entrenador, es nuevo en primera división y ha empezado a entrenarnos este año y nos quiere enseñar muchas cosas y a lo mejor no le está dando tiempo a todo, pero bueno, trabajamos para poder aprender todo lo que nos quiere enseñar.

P: ¿El proyecto iniciado con Joan esta temporada podría alargarse a la temporada que viene para que el Espanyol vuelva a luchar por Liga o Copa?

R: Sí, está claro que este año está encaminado hacia este punto ya que, la entidad, el Espanyol, está apostando mucho por el fútbol femenino y es lo que quieren conseguir, que dentro de unos años, el Espanyol esté ahí arriba. El escogido para esta labor es Joan y está trabajando con nosotras de cara al futuro.

P: ¿Os habéis adaptado bien al entrenador nuevo? ¿Qué puede decir de él?

R: Pues sí, creo que en general todo el mundo está bastante contento, sobre todo porque es una persona muy cercana, que sabe cuando estar serio, y cuando se tiene que reir, lleva muchos años siendo entrenador, y eso se nota mucho también. También él lleva mucho tiempo trabajando con mujeres, que en muchos aspectos, lógicamente, somos diferentes a los hombres y su experiencia con mujeres ayuda mucho también. Lo que más destacaría de él es que es una persona muy cercana, con el que puedes contar siempre, si hay algún problema, tanto deportivo como personal, siempre intenta que estemos todas bien y a gusto.

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario del Espanyol?

R: Pues yo creo que es la primera vez que estoy en un vestuario en el que a estas alturas de la temporada no haya habido ningún tipo de problema, creo que Joan siempre hace hincapié en que el grupo esté unido y que el grupo es la fuerza. Y yo creo que es el mejor vestuario, no solo por compañeras individuales, sino como grupo en el que he estado.

P: ¿Qué papel tiene dentro del vestuario?

R: Bueno no sé, cuesta un poco definirse a uno mismo, pero, diría que soy la alegría, siempre estoy haciendo el tonto, de hecho Joan muchas veces me llama la atención porque a veces tengo que ser un poco más seria, además yo voy a jugar al fútbol para pasármelo bien, y para disfrutar, y es que yo soy así, siempre estoy haciendo bromas, siempre estoy riéndome con la gente, vacilando, entonces diría que tengo ese rol. Pero luego dentro del campo tengo ese carácter que saco y sí que puedo ser un poco líder dentro del terreno de juego, pero fuera, nada que ver.

P: Es muy activa en redes sociales, podemos verlo, ¿hasta qué punto, las redes sociales pueden ayudar a la difusión del futbol femenino?

R: Ahora mismo en cuanto a las redes sociales, todo el mundo tiene alguna, todo el mundo alguna vez al día se mete en alguna, para mirar a sus referentes o simplemente personas que les interesan y son súper importantes porque acercan a las cosas o las personas que tienes lejos. Y en las redes sociales puedes poner cosas malas o cosas buenas y eso es con cualquier persona, y la difusión de lo que quieras poner está ahí, asique en eso puede ayudar, en la difusión a través de las jugadoras. Además, el año pasado hubo muchos problemas con las redes sociales en el equipo, y este año nos las están controlando mucho más.

P: ¿Alguna vez le ha dicho una niña, o un niño, de las categorías inferiores o que hayan ido a verla aquello de "de mayor quiero ser como tú"? y si le ha pasado, ¿qué sintió?

R: Si me ha pasado, cada vez hay más personas que siguen el fútbol femenino y que nos toman como referentes. Es un orgullo, y cuando un niño pequeño o una niña pequeña te dice algo así, se te encoge el corazón y te estremeces. Creo que es la mayor recompensa que puede recibir un deportista, la admiración por su dedicación y su trabajo diario.

P: ¿Os controlan las redes desde el club?

R: Sí, hay un código interno, con el que todas estamos de acuerdo, porque hay veces que publicamos algo, que no nos damos cuenta que puede influenciar a otras personas, entonces nosotras tenemos una cantera detrás, representamos a un equipo muy grande como es el Espanyol y no podemos subir cualquier cosa, entonces tener una persona que te pueda limitar lo que publicas, o te avise cuando algo que has publicado no está bien, para mí es bueno. Otros clubes también lo tienen, el Barça lo tiene seguro y el Atlético de Madrid también imagino que tendrán este código interno. De hecho, si alguna jugadora no usa mucho las redes sociales, te dicen que deberías subir alguna cosa, aunque sea jugando al fútbol.

P: Hay una curiosidad con respecto a su historia, y es que su hermana gemela Sara, también es futbolista, ahora está en el Deportivo de la Coruña, pero han jugado juntas. ¿Cómo es vuestra relación ahora que estáis lejos?

R: Sí, el año pasado estuvimos juntas aquí, pero ella no tuvo muchos minutos, debe ser que no gustó nada a los entrenadores que tuvimos y se tuvo que marchar a Coruña y ahora está jugando mucho y está muy contenta. Sí, ella todavía no ha venido aquí a Barcelona pero yo sí que he ido a Coruña a verla, y en Navidades también estuvimos juntas, y prácticamente cada día hacemos Facetime o nos llamamos, tenemos una relación muy cercana y hablamos cada día.

P: ¿De dónde surge el gesto que haces de las garras?

R: La verdad es que no tengo ni idea de donde viene esto, no lo recuerdo, pero sé que fue cuando empecé a jugar al fútbol, estaba entrenando y cuando hacía alguna chorrada, yo o mi hermana la miraban y se lo hacía, entonces lo empecé con mi hermana. Pero también te digo que ahora a cualquiera de mi equipo se lo dices y lo hace, de hecho con la portera, Mimi, cuando hace alguna buena parada, me mira y lo hace también, asique es nuestra manera de celebrar, también con algo de rabia.

P: Sus padres tienen que estar súper orgullosos de ustedes dos, pero cómo hacen para poder verlas o cómo y dónde lo hacen.

R: Pues mi padre es bastante 'frikifan' (sic) y siempre que puede el viaja donde sea por vernos, me acuerdo hace dos años cuando estaba en Albacete, que a lo mejor me llamaba una mañana y me decía que se había cogido un AVE y que estaba allí. Y luego tengo un hermano y una sobrina y ellos vinieron aquí a Barcelona precisamente a ver el partido contra el Barça y siempre que pueden vienen a verme aquí o cuando juego más cerca de mi casa, de Santander, pues también vienen.

P: Hemos podido comprobar su amor por su sobrina a lo largo de estas Navidades en sus redes sociales, y hemos visto que la tenéis mimadísima.

R: Sí, la verdad es que yo la adoro, es un amor incondicional, pero ella también es muy personaje, no es una niña "normal" en ese sentido, tiene mucho carácter. Y mi hermano dice que es igual que yo, porque es muy alegre y le gustan las bromas a pesar de lo pequeña que es.

P: Ha habido parón de selecciones este fin de semana, ¿crees que es posible que veamos pronto a Eli del Estal en la Selección Absoluta?

R: Ojalá pueda ser en un futuro cercano, pero ahora mismo para que una delantera vaya a la selección hay que meter muchos goles, y para meter muchos goles hay que estar en un equipo puntero, no digo que en unos años el Espanyol no esté ahí, espero que sí, pero de momento no y es muy complicado, no te digo que no se pueda hacer, hay jugadoras que van a la selección y son de equipos que a lo mejor no destacan tanto, como Mariasun, de la Real.

P: La Liga Iberdrola es una Liga para crecer y quedarse, o para crecer e irse a otras ligas.

R: Creo que es una liga que está creciendo mucho y que cada año es más competitiva, y creo firmemente que dentro de 3, 4 o 5 años esta liga será como puede ser la de Estado Unidos, una liga con un nivel altísimo, que para jugar tendrás que ser muy buena y que la profesionalidad también será muy elevada. Ahora mismo sí puede ser que esta liga será un poco trampolín para luego salir a otras ligas más grandes, pero en unos años la Liga Iberdrola será una liga referente.

P: Es de ponerse música en el vestuario, antes de jugar, antes de entrenar, ¿cuál es su canción favorita para un momento tranquilo y una para un momento de concentración?

R: Pues sí, me gusta mucho escuchar música, pero no soy tanto de ponérmela como de escuchar la que ponemos todas, siempre estamos con el altavoz para arriba y para abajo y una canción que ahora escuchamos mucho antes de salir a jugar o a entrenar y que ahora mismo si no la escucho noto que me falta algo es la de 'Isla del Amor' de Demarco Flamenco, pero cambiamos mucho de música porque como a cada una nos gusta un estilo diferente. A mí me gustan todos los estilos de música, la música me encanta y con cualquiera me vengo arriba un poco.

Elisa del Estal, es una jugadora de características únicas, dentro del campo es fuerte e imponente y destaca su poderío físico y su gran calidad, fuera del terreno de juego se ve a una persona alegre, muy alegre, que adora a su familia, a su padre que "es muy 'frikifan'", a su hermana Sara con la que comparte pasión y videollamadas, y vive enamorada de su sobrina que, aunque es un poco trasto, a todos se les cae la baba con ella. Le gusta la música y espera dentro de poco tener una oportunidad con España y defender los colores de su país. Sus redes sociales lo transmiten, y es que, esa sonrisa que se le pinta en la cara en cada foto es señal de la inmensa felicidad y 'buen rollo' que desprende esta joven jugadora con un futuro muy prometedor por delante y que esperamos poder ver dentro de poco. No queda más que seguir viendo, escuchando y disfrutando de esta bellísima persona que desprende fútbol, pasión y alegría por los poros.