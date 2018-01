Zidane: "Hasta el PSG pueden pasar muchas cosas"

El Real Madrid atraviesa una situación anómala. Tras su buen hacer frente al Deportivo de la Coruña, el Madrid vuelve a estar a examen, el partido contra el Leganés dirá si la buena actuación frente al equipo gallego fue casualidad o de verdad ha habido un cambio en el sistema del club blanco.

Sobre Neymar y la posibilidad de recaer en el Madrid:

"Viendo como está jugando sus estadísticas son increíbles, pero a mi lo que me interesa son mis jugadores. Él y Cristiano son jugadores increíbles y siempre aparecen en las grandes citas".

Benzema, uno de los más criticados por la afición:

"Es un jugador que hacía un mes que no jugaba y tenía ganas de volver. La única cosa de la que disfruta es jugar. No es un momento agradable que le piten cuando sale al campo. Lo que necesitamos de nuestro público es que estén con nosotros durante los 90 minutos, después que pase lo que tenga que pasar".

La dinámica del equipo y los cambios que se hacen, a juicio:

"Tenemos la oportunidad de hacer un buen partido y ganarlo. Queremos seguir con este mismo ánimo que tenemos en esta última semana".

Tras la renovación de Kepa, fue preguntado por los porteros:

"Estoy con ellos (Keylor y Kiko) y con todos los jugadores. Les voy a proteger siempre. No tengo nada contra Kepa ni ningún jugador".

Cristiano Ronaldo ha sido muy criticado por mirarse en el móvil tras recibir una brecha:

"Quería ver si su herida era muy profunda o no. No voy a inventarme nada (una historia), no estoy aquí para eso".

Garteh Bale y su posible resurrección:

"Lo que ha cambiado es que no tiene problemas. Molestias y cosas que le impiden entrenar. Está demostrando que es un jugador muy importante".

Así define al Leganés de Asier Garitano, que llega de empatar contra el Deportivo Alavés:

"Jugamos contra un rival muy difícil que no va a bajar los brazos".