UEFA Nations League: ¿qué es y cómo se estructura?

La UEFA Nations League dará el pistoletazo de salida mañana miércoles con el sorteo de los enfrentamientos de este nuevo torneo.

El objetivo de la UEFA es que se celebre cada dos temporadas enteras, empezando en el mes de septiembre de los años que se dispute Eurocopa y Mundial, y finalizando en los años impares .

¿Cómo es el bombo?

DIVISIÓN A: 12 EQUIPOS

Alemania, Portugal, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Polonia, Islandia, Croacia, Holanda

DIVISIÓN B: 12 EQUIPOS (*Rusia y Ucrania no pueden coincidir en el mismo grupo)

Austria, Gales, Rusia*, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, Irlanda, Bosnia, Irlanda del Norte, Dinamarca, República Checa, Turquía

DIVISIÓN C: 15 EQUIPOS (*De entre Noruega, Finlandia, Estonia y Lituania solo pueden coincidir un máximo de dos en el mismo grupo para ajustar el calendario por la meteorología invernal en estos países)

Hungría, Rumanía, Escocia, Eslovenia, Grecia, Serbia, Albania, Noruega*, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finlandia, Chipre, Estonia, Lituania

DIVISIÓN D: 16 EQUIPOS (*Azerbaiyán y Armenia no pueden coincidir en el mismo grupo)

Azerbaiyán*, Macedonia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Letonia, Islas Feroe, Luxemburgo, Kazajistán, Moldavia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

¿Cómo está estructurado?

Cada división se dividirá en diferentes grupos:

(1ª) División A, cuatro grupos de tres equipos

(2ª) División B, cuatro grupos de tres equipos

(3ª) División C, un grupo de tres equipos y tres grupos de cuatro equipos

(4ª) División D, cuatro grupos de cuatro equipos

Las 6 jornadas de fase de grupos se disputarán en las ventanas internacionales de septiembre, octubre y noviembre, todo en el año 2018. La Final Four que decretarán el campeoón de la División A -el único que se nombra, ya que no hay campeón de B, C y D- se disputará en junio 2019. Los play-off de ascenso de dichas divisiones se disputarán en marzo del año 2020, después de la fase de clasificación para la Eurocopa, entre los mejores equipos de cada División que no hayan conseguido el pase.

¿Sirve para clasificarse a Mundial o Eurocopa?

De la UEFA Nations League saldrá un único clasificado para la Eurocopa y otro para el Mundial de cada División A, B, C y D, cuatro en total. El dato a destacar es que,?las cuatro selecciones que terminen últimas de sus grupos descenderán de división, ascendiendo así los campeones de cada grupo al que está por encima. Además, la competición no solo aporta?cuatro clasificados para la Eurocopa 2020, sino que, fuera de ella también se disputará una fase de clasificación normal con los 55 equipos europeos. Ellos estarán divididos en cinco grupos de cinco equipos cada uno y cinco grupos de seis equipos, clasificándose los dos mejores de cada grupo. Esos partidos se disputarán entre marzo y noviembre del año 2019.