NBA | La crónica: DeMarcus Cousins hace historia en el partido de las prórrogas

Charlotte Hornets 112-107 Sacramento Kings

A pesar de los rumores de traspaso que hay en el equipo, los Hornets sumaron una nueva victoria bastante controlada hasta el último cuarto, donde los visitantes llegaron a ponerse a tres e hicieron saltar las alarmas en la franquicia de Michael Jordan. Sin embargo, el buen hacer de Lamb, los rebotes de Howard y las canastas de Walker, que podría salir de los Hornets, dejaron el triunfo en casa.

Atlanta Hawks 104-90 Utah Jazz

Los Jazz no están dando con la tecla y se alejan de los playoffs de forma importante. esta vez, con una dura derrota ante Atlanta Hawks en los que fallaron sus jugadores más importantes. Rudy Gobert se quedó sólo en seis puntos, Ricky Rubio acabó con un 1/8 en tiros de campo y Mitchell se 'humanizó' anotando 13 puntos. Por parte de los locales, Prince y Schroder fueron los máximos anotadores de un partido que se decantó en el tercer cuarto.

Houston Rockets 99-90 Miami Heat

Partido bastante igualado entre dos equipos con grandes dinámicas. El gran primer cuarto de los hombres de Spoelstra, hizo reaccionar a los texanos que cogieron la ventaja con un gran triple de Harden a falta de tres minutos, y acabaron sentenciando el choque con una gran canasta de Chris Paul a 40 segundos de acabar el encuentro.

Memphis Grizzlies 105-9101 Philadelphia 76ers

Marc Gasol fue clave y los Grizzlies sumaron una victoria que parecía imposible minutos atrás. Primero con un triple para poner por delante a su equipo, y en el último minuto del partido, un robo que cortó una contra, y un tapón a Embiid para mantener la ventaja de cuatro puntos y dejar el triunfo en Tennessee.

Marc acabó con 19 puntos y seis rebores, mientras que el camerunés Embiid acabó con 15, menos de su promedio habitual, y 14 capturas.

Milwaukee Bucks 109-105 Phoenix Suns

Tras la marcha de Jason Kidd horas atrás, los Bucks consiguieron ganar a los Suns gracias al recital de Middleton y de Brogdon en el reencuentro de Bledsoe y Monroe con sus ex equipos. El partido estuvo bastante reñido entre ambos equipos, y se decidió en el 85-83 local, ya que a partir de ahí, los Bucks no dejaron ponerse por delante a los de Arizona.

New Orleans Pelicans 132-126 Chicago Bulls

Tras dos prórrogas, los Pelicans consiguieron una victoria importante que amplía su colchón con Blazers y Jazz. El juego interior de los locales, volvió a hacer de las suyas para remontar 18 puntos en el último cuarto. Davis acabó con 34 puntos y nueve rebotes, mientras que Cousins hizo un encuentro para la historia tras acabar con 44 puntos, 24 rebotes y diez asistencias, números que no se veían desde 1972 y que sólo lo habían hecho con anterioridad cuatro jugadores. Por parte de los Bulls, Mirotic sumó 14 puntos en 25 minutos.

The only players in @NBAHistory to finish with at least 40 points, 20 rebounds, and 10 assists in a game are...



Wilt Chamberlain (6 games)

Elgin Baylor (1 game)

Oscar Robertson (1 game)

Kareem Abdul-Jabbar (1 game)

DeMarcus Cousins (1 game)@EliasSports