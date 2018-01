La NBA ha publicado el ranking de las camisetas más vendidas en NBA Store. De nuevo, Stephen Curry lidera el ranking en la venta de camisetas en la que destaca la presencia de Joel Embiid y Ben Simmons entre los diez mejores.

TOP 10 en ventas

1º Stephen Curry (Golden State Warriors)

2º LeBron James(Cleveland Cavaliers)

3º Kevin Durant(Golden State Warriors)

4º Giannis Antetokounmpo(Milwaukee Bucks)

5º Kristaps Porzingis(New York Knicks)

6º Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

7º Russell Westbrook(Oklahoma City Thunder)

8º Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

9º Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

10º James Harden (Houston Rockets)

En España, el ranking varía de forma notoria y es que Antetokounmpo, ex jugador de la ACB, lidera el ranking y en el que Ricky Rubio y Pau Gasol aparecen entre las diez camisetas más vendidas en nuestro país, en contraposición con Porzingis, ex jugador del Baloncesto Sevilla que no está entre las más vendidas en nuestras fronteras y que en cambio, aparece quinto en el ranking global.

TOP 10 en ventas en España

1º Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2º LeBron James(Cleveland Cavaliers)

3º Stephen Curry(Golden State Warriors)

4º Kyrie Irving(Boston Celtics

5ºJames Harden(Houston Rockets)

6º Russell Westbrook(Oklahoma City Thunder)

7º Ricky Rubio (Utah Jazz)

8º Pau Gasol (San Antonio Spurs)

9º Kevin Durant(Golden State Warriors)

10º Kawhi Leonard(San Antonio Spurs)