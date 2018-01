Orlando Magic 108-102 Minnesota Timberwolves

"Hay que tener humildad, me alegro de la derrota porque no podemos salir a un partido pensando que somos buenísimos". Esto fue lo que dijo Jimmy Butler tras caer por primera vez en 2018 ante un rival que no se había estrenado en este año y que llevaba sólo una victoria desde el seis de diciembre. En el choque, Fournier realizó su tope personal con 32 puntos, en un buen partido de Biyombo y de la segunda unidad encabezada por DJ Agustin que anotó gran parte de sus puntos en el último cuarto, donde dieron la vuelta por completo al marcador y gozaron de rentas de nueve puntos. En los Timberwolves, Jimmy Butler sigue siendo el referente ofensivo, aunque esta vez no sirvió para la victoria.

La nota negativa del partido la puso Aaron Aflalo que se le fue la cabeza y le propinó un puñetazo a Bjelica en la pugna por el rebote. Finalmente, ambos jugadores acabaron expulsados.

Boston Celtics 113-116 New Orleans Pelicans

Los Pelicans asaltan el TD Garden ante unos Celtics que no habían perdido en este 2018. Anthony Davis volvió a hacer otro show y a pesar de que los locales lo intentaron con un gran Irving, que forzó la prórroga, no fue suficiente. La buena defensa de Holiday al ex de los Cavaliers y el gran dúo interior de los Pelicans, les permitió cerrar el partido. Davis acabó con 45-16 y Cousins con 19-15. Por su parte, Irving hizo 27, pero se quedó muy solo en ataque.

Denver Nuggets 105-102 Dallas Mavericks

Los locales se colocan de nuevo en playoffs tras la victoria ante unos Mavericks que están mejorando con el paso de las jornadas y no se rindieron a pesar de ir más de 20 puntos abajo en el encuentro. Smith Jr puso a los Mavs a tan sólo un punto a falta de 13 segundos. Sin embargo, la falta llegó muy tarde de los texanos y esto propició que los Nuggets con los dos tiros libres dejasen prácticamente sentenciado el partido con 1,7 segundos para acabar y sin tener tiempo muerto los hombres de Rick Carlisle, no tuvieron opciones ni de tirar para empatar.

Jokic fue el máximo anotador 29 puntos y 18 rebotes, mientras que en los locales Dennis Smith Jr con 25, fue el referente.

Portland Trail Blazers 118-111 Phoenix Suns

A pesar del recital de Booker, que acabó con 43 puntos y los Suns acabaron por delante tras los primeros 12 minutos, los Blazers dejaron visto para sentencia el encuentro al descanso. Especialmente gracias a Damian Lillard, que pide a gritos ser uno de los jugadores que merece ir al All Star a pesar de que las votaciones no lo estén indicando de esta forma.

Con esta victoria, los Blazers entran en puestos de playoffs, relegando a los Clippers, que ganaron ayer a Houston Rockets.