DAKAR | Retirada la sanción a Carlos Sainz de 10 minutos

En la tarde del lunes salía la información de que Carlos Sainz iba a ser sancionado por golpear a un piloto de la modalidad de quads, Kees Koolen, que dijo que había sufrido un accidente por culpa del piloto español y que no se detuvo a ayudarle, como indican las reglas del prestigioso campeonato.

En las últimas horas, la organización del torneo ha decidido retirar la sanción al piloto español, que alcanzaban los 10 minutos de retraso en el tiempo final de la prueba, pero Sainz expuso su versión de los hechos ante los jueces de carrera, en unas declaraciones recogidas para el Diario Marca: "Yo no golpeé el quad, no tuve ningún incidente gracias a Dios, si no hoy estaríamos lamentando algo. Si le hubiese dado me habría parado, por supuesto".

Por tanto, vuelven las cosas a esta como estaban para Carlos Sainz, sigue por delante de Al-Attiyah por 1 hora, 6 minutos y 37 segundos y de Peterhansel, su compañero de equipo, por 1 hora, 13 minutos y 42 segundos.