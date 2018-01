NBA | La crónica: Los Warriors ganan, Durant ejecuta

Philadelphia 76ers 117-111 Toronto Raptors

Al igual que le sucediese contra los Warriors, los canadienses estuvieron a punto de remontar el encuentro ante unos Sixers que llegaron a ponerse con más de 20 puntos de diferencia.

Kyle Lowry regresó, pero realizó un 3-16 que finalmente acabó lastrando las opciones del equipo. Serge Ibaka, acabó con diez puntos y cinco rebotes en 17 minutos.

Washington Wizards 95-104 Milwaukee Bucks

Los Bucks sumaron una victoria importantísima ante un rival directo. El duelo estuvo bastante igualado hasta los últimos minutos del cuarto. Los Wizards llegaron a ponerse por delante, sin embargo se quedaron sin ideas en ataque y estuvieron cinco minutos sin anotar, lo que aprovecharon los visitantes, guiados por un gran Antetokounmpo para asaltar el pabellón capitalino.

Atlanta Hawks 102-99 San Antonio Spurs

Sin lugar a dudas una de las sorpresas de la jornada. Schroder tiró del carro en un duelo bastante apretado y en el que los texanos no se encontraron cómodos en ningún momento. Además de la baja de Leonard, Ginobili se fue a los vestuarios a los cinco minutos de entrar y no pudo volver a ayudar a sus compañeros, que están cuartos al igualar el récord de los Wolves.

Pau Gasol acabó con seis puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Brooklyn Nets 104-119 New York Knicks

El duelo neoyorkino se lo llevó los Knicks en un partido en el que destacó Porzingis, que volvió a superar el 50% en tiros de campo. Los Nets se metieron en el partido en el tercer cuarto, sin embargo, en los minutos finales, un 23-36 dejó visto para sentencia el choque.

Willy Hernangómez jugó seis minutos en los que anotó tres puntos dio una asistencia y capturó tres rebotes

Chicago Bulls 119-111 Miami Heat

Los Bulls cortan la racha triunfal de siete triunfos de los Heat gracias a un gran Lauri Markkanen que, además, consiguió ser el rookie que menos partidos ha necesitado para anotar 100 triples.

Por su parte, Mirotic, acabó con 18 tantos a expensas de su futuro. Desde ayer, los Bulls pueden negociar su traspaso debido a la renovación del pasado verano, aunque el hispano-montenegrino tiene la opción de vetar el mismo.

Memphis Grizzlies 123-114 Los Angeles Lakers

Sin Ingram, y sobre todo, Lonzo Ball en defensa, los Lakers sufren, y mucho y hoy se demostró con claridad en el FedEx Forum. Los osos aprovecharon la coyuntura para sumar otra victora que dejaron bien cocinada en los tres primeros cuartos gracias a un excepcional 45.5% desde el triple.

Marc Gasol acabó con 17 puntos y siete rebotes.

Cleveland Cavaliers 108-118 Golden State Warriors

Los vigentes campeones derrotaron a los Cavaliers que siguen en caída libre. El partido estuvo bastante ajustado, y en el que los Warriors decantaron la balanza en los dos últimos cuartos. Durant fue el brazo ejecutor de los visitantes en un partido en el que la pizarra de Kerr y la profundidad de banquillo también fueron determinantes.

Jose Manuel Calderón jugó un minuto en el que anotó un tanto y repartió una asistencia.

Oklahoma City Thunder 95-88 Sacramento Kings

Día de oficina para los Thunder y su Big Three. Carmelo, Russell Westbrook y Paul George fueron los tres máximos anotadores del encuentro y comandaron el ataque de su equipo. El tercer cuarto fue decisivo. El 31-16 que realizaron los hombres de Billy Donovan, encarriló el choque.

Álex Abrines acabó con cinco puntos y un rebote en los 18 minutos que estuvo en cancha.

Utah Jazz 94-109 Indiana Pacers

Los Pacers siguen en un gran momento desde la vuelta de Oladipo y derrotaron a unos Jazz sin rumbo, especialmente en el primer y tercer cuarto. Por parte de los Jazz, Mitchell sigue siendo la principal esperanza y luz del equipo. El rookie acabó con 23 tantos y es una de las sensaciones de la temporada.

Ricky Rubio no tuvo su día y acabó con dos puntos y cinco asistencias.

Los Angeles Clippers 113-102 Houston Rockets

Los Clippers dieron la sorpresa y gracias a un Lou Williams y Blake Griffin estelares, aguaron el regreso de Chris Paul que fue abucheado y ovacionado prácticamente por partes iguales.

Lo triste del encuentro sucedió después, y es que según cuenta Adrian Wojnarowski, periodista de la ESPN, varios jugadores de los Rockets intentaron entrar al vestuario de los Clippers tras la derrota para ir a por Blake Griffin y Austin Rivers. Por suerte no sucedió nada y se quedó la cosa ahí.

Rockets players were clamoring for Blake Griffin too, league sources said. Chris Paul also entered with other Rockers players through a backstory that connects team dressing rooms. https://t.co/BRgyHe1WgL