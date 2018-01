MERCADO DE FICHAJES | Sigue los últimos rumores y movimientos, al minuto

13:00 - El caso Cristiano Ronaldo, al detalle:

Cristiano pide cobrar lo mismo que Messi y Florentino escucha ofertas, al detalle, por Fernando Fernández.

12:20 - Jesé puede recalar en Las Palmas:



El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez: "Jesé es jugador del Stoke City. Lleva varias semanas que no está en Inglaterra por un tema personal que ojalá se le resuelva lo antes posible. A partir de ahí, vamos a ver lo que ocurre. Él sabe que esta es su casa y que si quiere volver las puertas las tiene abiertas".

12:00 - Aubameyang ha pedido salir del Dortmund:

La salida de Aubameyang está más cercana que nunca, el Arsenal apuntan en Alemania que es su destino más probable, aunque China también ha llamado a la puerta de uno de los jugadores más eléctricos del planeta, según informa MARCA.

11:00 - Siguen de renovaciones en el Athletic: renueva Iñigo Lekue



El jugador de 24 años del Athletic Club ha firmado su ampliación de contrato con la entidad de Bilbao. Un nuevo acuerdo que ata a Iñigo Lekue hasta el 30 de junio de 2023 y que asegura al polivalente lateral que puede jugar en ambas bandas e incluso en posiciones de ataque.

10:30 - El sustituto de Cristiano, en proceso:



La directiva del Real Madrid estaría valorando seriamente la posibilidad de abonar los 110 M€. Desde Italia afirman que el Madrid prepara una ofensiva muy jugosa por Mauro Icardi. Además, Neymar también es un bien muy coticiado por Florentino.



10:00 - Cristino Ronaldo, ultimátum de Florentino:



Florentino Pérez le ha dado carta blanca a Jorge Mendes, agente de Cristiano, para presentarle las propuestas que tiene por el portugués y negociar su salida. Esta información es del diario Record. El Madrid no cree que sea el momento de la renovación, apunta Marca. El United ya ha pensado varias veces en él.

9:30 - Iñigo Lekue renueva con el Athletic: El conjunto vasco ha renovado a Iñigo Lekue ampliando su compromiso con los leones hasta el 30 de junio de 2023. tendrá una clausula de 40M€ ampliable a 50M€ sujetos a condiciones.

9:00 - Pepe Reina podría recalar en la Premier League: El portero, que actualmente milita en el Nápoles y que ha jugado en equipos como el Liverpool de Rafa Benítez, o en el Bayern de Múnich. Varios son los equipos que muestran interes por el portero español, entre ellos PSG y AC Milan, pero también ha mostrado interés por él el Newcastle, equipo que entrena Rafa Benítez.

Martes 16 de enero

14:35 - El Athletic de Bilbao se refuerza con un jugador rumano: El ex jugador del Viitorul Constanta, Cristian Ganea, ha fichado por el conjunto vasco según ha comunicado el club en sus redes sociales.

14:30 - Gales ya tiene seleccionador para Qatar 2022: Ryan Giggs nuevo flamante entrenador de la selección de Gales, el exjugador del Manchester United será desde ya el director técnico de la selección de Gales.

14:20 - Akanji refuerza la defensa del Dortmund: Manuel Akanji ha llegado a Dortmund en las últimas horas para oficializar su fichaje por el Borussia, ya posa con la camiseta del que será su equipo hasta 2022.

✍️ Borussia Dortmund hat sich mit dem @FCBasel1893 auf einen sofortigen Wechsel des Spielers Manuel #Akanji verständigt. Der 22 Jahre junge Abwehrspieler unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und erhält die Rückkennummer 16. Herzlich willkommen, Manuel! ✌️ pic.twitter.com/79VFrXKz9I Borussia Dortmund (@BVB) 15 de enero de 2018

13:30 - El Stoke City tiene nuevo entrenador: Paul Lambert

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club's new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/KyiQSrPmzA Stoke City FC (@stokecity) 15 de enero de 2018

13:00 - El Swansea, dispuesto a tirar la casa por la ventana por Kevin Gameiro:



Según apunta The Mirror, el club inglés está dispuesto a ofrecer 25 millones de dólares por el francés, que aunque ahora se encuentra a gusto en el equipo de Simeone, empezó jugando muy poco.

12:30 - Aumabeyang podría abandonar el Borussia Dortmund. Esto dice Michael Zrc, director deportivo del conjunto alemán:



"Simplemente no podemos tolerar este tipo de comportamiento. No sé lo que está pasando por su cabeza ahora mismo. Siempre ha sido un profesional. No quiero formar parte de la especulación de los medios, pero no podemos continuar así más"

12:00 - Leandro Cabrera ya es jugador del Getafe. Así lo anuncia el conjunto azulón, que, además, se desprende de Gorosito, que pone rumbo al Albacete.