Zidane: "Lo fácil es hablar mal del Madrid, es lo que más vende"

Tras el empate frente al Numancia y el mal momento de juego que atraviesa el Real Madrid, el entrenador francés habla de cómo está el equipo y los partidos que le vienen en las próximas fechas.

Comenzó hablando de lo que se está hablando en los medios sobre el equipo madridista y criticándolo: "Todo lo que se habla del Madrid es malo, siempre negativo y yo no lo veo así, creo que hay que sacar lo positivo de la situación, no estamos tan mal como se dice".

El Villarreal será el próximo equipo que pase por el Santiago Bernabeu: "Es un rival muy bueno, que está haciendo una buena temporada, perdiendo pocos partidos y tenemos que hacer todo lo posible para ganar el encuentro".

También quiso hablar sobre lo que ha deparado el sorteo de Copa del Rey que le ha emparejado con el Leganés: "Es un equipo complicado, lo bueno es que no tendremos que salir de Madrid para disputar la eliminatoria, pero antes de pensar en semifinales tenemos que pensar en el Leganés".

La afición se pregunta el por qué el Real Madrid no ficha jugadores mientras que los rivales se refuerzan: "Sé que puede extrañar a la gente, si hay un jugador que te guste y pueda venir me parecería bien, pero es que no veo a nadie que pueda cambiar esta situación".

Para finalizar acabó hablando sobre qué tiene que cambiar de cara a la eliminatoria de Champions con el PSG: "Tenemos que encontrar nuestro nivel si queremos competir con el PSG, queremos recuperar la energía positiva para esa eliminatoria y tenemos que poner cada uno de nuestra parte para hacerlo".