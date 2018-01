Abidal contesta a Josep Pedrerol y niega la información de "El Chiringuito"

Eric Abidal ha decidido contestar a la información que ofrecieron ayer desde Jugones y Chiringuito. El ex-jugador francés ha dado el paso y ha respondido a Josep Pedrerol, aclarando y desmintiendo la información que afirmaba que el lateral recibió un mensaje de Messi en su día diciendo que no enviara más fotos "motivadoras", porque eran hirientes a la sensibilidad de los jugadores.

Abidal: "Hice un vídeo para los jugadores, había partido. Messi me dijo que no se lo tenía que haber enviado, que les había afectado". #JUGONES pic.twitter.com/dGte6Jr5Ir

Abidal ofreció una entrevista a Canal Plus Francia. En ella, se sinceró, confesando como pasó la etapa más dura de su vida, la del cáncer.

Así las cosas, esto escribe el lateral francés en su cuenta de Twitter, donde cuenta con casi 600 mil seguidores:

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol