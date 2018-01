PORTADAS | Así abren los principales periódicos deportivos en España

MARCA: El empate (2-2) del Real Madrid en el Bernabéu ante el Numancia es el protagonista de la portada del diario MARCA. "Los suplentes, tampoco", titula el medio. A pesar del buen hacer de Lucas Vázquez, que firmó un doblete, el discurso de Zidane no tuvo efecto alguno en el vestuario y el conjunto que preside Florentino Pérez sigue dejando dudas en su juego. Pasará aún así a cuartos de final de la Copa del Rey. Ricardinho y Movistar Inter, los mejores del mundo.

AS: "SUGAR RAY COSTA", así abre el Diario AS hoy jueves. Diego Costa está siendo uno de los protagonistas de las últimas jornadas, acaparando la atención de los medios en cada partido. Su garra, entrega y personalidad hacen que el delantero esté siempre en el punto de mira. Su vuelta no ha sido fácil y AS recoge como ha sido su puesta a punto en el gimnasio y en el ring de Boxeo.

MUNDO DEPORTIVO: "MINA CULÉ", es el titular que saca Mundo Deportivo. El Palmeiras confirmó en la madrugada que Yerry Mina había firmado definitivamente su contrato con el Barcelona. El club blaugrana lleva mucho tiempo detrás de uno de los defensas de moda en el mercado. Así las cosas, ambos clubes harán el traspaso oficial hoy mismo. El Barcelona, además, recibe en casa al Celta esta noche, a las 21:30.

SPORT: "PRIMERA FINAL", es la previa que hace SPORT de una de las grandes citas de esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey, el Barça-Celta, que se jugará en el Camp Nou a las 21:30. "Otro ridículo blanco en el Bernabéu" es la frase que utiliza el medio catalán como crónica del partido que enfrentó a Numancia y Real Madrid.

SPHERA SPORTS: "Un pequeño que se ha hecho GRANDE". Sphera Sports hace especial referencia al buen hacer del técnico Asier Garitano al frente del Leganés, que ya pisa, y fuerte, los cuartos de final de la Copa del Rey, pese a perder 2-1 frente al Villarreal en el estadio de la Cerámica.