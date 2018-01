MERCADO DE FICHAJES | Sigue los últimos rumores y movimientos al minuto

JUEVES, 11 DE ENERO

05.00h - El West Ham busca delantero en las filas del Newcastle de Benitez. El West Ham no atraviesa un buen año. Tras firmar dos buenas temporadas, el equipo de David Moyes sufre por no caer en puestos de descenso y cuenta con excesivas dificultades para crear peligro en el área contraria. Es por eso por lo que buscan encarecidamente un nuevo referente ofensivo en este mercado invernal. Por el momento es Jonjo Shelvey (25) es elegido. Jugador del Newcastle United -dirigdo por Rafa Benitez-, Shelvey ocupa la posición más adelantada de la linea de mediocentros y no es un especialista goleador. Esta temporada suma 2 goles en 23 partidos y el año pasado, también con la camiseta del Newcastle, anotó 5 en 42.

04.30h - Theo Walcott (28) puede volver al club de su infancia. El extremo inglés no cuenta con todos los minutos que le gustarían en el Arsenal de Arsene Wenger. Por ello, Walcott busca una salida inmediata con vistas a un Mundial que se le puede complicar. A día de hoy, según informa el Daily Mail, el jugador cuenta con dos ofertas interesantes: la primera, del Southampton -club donde se formó antes de recalar en las filas del conjunto gunner-; la segunda, del Everton. Según informa el diario británico, el equipo de Liverpool ha ofrecido hasta 22 millones de euros por el extremo y se postula como líder en la puja. ¿Qué primará, la lírica o el talonario?

04.00h - Landon Donovan (35) descuelga las botas y ficha por el Club León mexicano. El mítico jugador norteamericano ha decidido volver al fútbol profesional tras retirarse en Los Ángeles Galaxy la temporada pasada. A pesar de no cuajar en Europa -Bayer 04, Bayern Munich y Everton en distintos periodos-, Donovan es toda una estrella del soccer norteamericano. El club todavía no ha confirmado su llegada, pero ironiza y juega con el rumor de su llegada confesando que "nunca jugarían con el corazón de sus seguidores". Club León es siete veces campeón de México, la última en 2014. El plantel, dirigido por el uruguayo Gustavo Díaz, cuenta con jugadores como Guillermo Burdisso, con experiencia en Europa -ex de Roma y Galatasaray- y hermano del internacional argentino Nicolas Burdisso -ex de Inter de Milán, actualmente en Torino-.

02.00h - Los rumores sobre la marcha de Vicente Guaita (31), portero del Getafe CF, cogen peso. A pesar de que sus compañeros transmiten tranquilidad, Vicente Guaita ya piensa fuera del Getafe CF. Mauro Arambarri confesaba esta mañana ante los medios que veía "bien y normal" al guardameta, añadiendo que "quizá uno piensa más en lo que va a pasar pero yo le veo normal". Sin embargo, parece que la salida del ex-valencianista al Crystal Palace está cerca de producirse. Guaita comunicó en el último momento que no podía jugar por molestias la pasada jornada, gesto que no habría tenido buena aceptación entre el cuerpo técnico.

01.00h - Coquelin (26), ya en Valencia. El jugador francés pasará el reconocimiento médico, será presentado y entrenará por primera vez este mismo jueves. El traspaso se cerrará por 13,5 millones de euros. El jugador, que no contaba para Wenger, tenía tres años más de contrato en el Arsenal. Firma cuatro con el conjunto 'ché'. El club, contento con el rendimiento del primer fichaje del mercado invernal -Luciano Vietto-, ha compartido este misterioso mensaje en redes sociales.

00.00h - Ricardo Centurión (24), a un paso del Málaga CF. El conjunto de Michel está a muy cerca de confirmar una nueva incorporación. Centurión, joven extremo derecho argentino, firmará en las próximas horas como nuevo jugador del club andaluz en calidad de cedido. Formado en Racing Club y procedente del Genoa italiano, Centurión es uno de los productos más prometedores que ha dado la liga argentina en los últimos años. Según informa MARCA, el director deportivo de la entidad blanquiazul lleva varios años detrás de él. "En Racing hay un chico con 6 partidos en primera y es crack: Centurión. El momento de buscarlo es hoy, esta noche", confesaba en redes sociales en 2012.

En Racing hay un chico con 6 partidos en primera y es crack: Centurión. El momento de buscarlo es hoy, esta noche. Mario Husillos (@mario_husillos) 19 de agosto de 2012

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO

23.30h - El Palmeiras autoriza el fichaje de Yerry Mina por el Barcelona: Según informa MARCA, el jugador ya cuenta con el visto bueno del club brasileño. El traspaso dejaría 12,4 millones de euros en las arcas del Palmeiras. Su llegada a Barcelona es inminente.

20.15h - Álvaro Lemos (24), nuevo jugador del Lugo. El defensa llega al club gallego procedente del Lens francés. Se incorpora en calidad de cedido por el Celta de Vigo. El joven jugador ha disputado tan solo seis partidos en el conjunto francés -cinco de ellos como titular-, que milita en la división de plata.

20:00- Lukaku se sincera sobre su salida de el club que le vio explotar, el Everton: Según explica Farhad Mosiri, presidente del Everton, en unas declaraciones que recopila Marca, su salida se debió a una cuestión que nada tenía que ver con el deporte, sino que fueron unas palabras de su madre: «Le quería el Chelsea. Si supierais lo que le llegamos a ofrecer de contrato nunca lo creeríais. Cuando iba a firmar su extensión de contrato, Romelu llamó a su madre que estaba en una peregrinación por África y que había visto una especie de vudú que decía que tenía que fichar por el Chelsea. A partir de ahí no pudimos hacer nada».

19:00- Rafinha apunta a Italia: El Inter de Milan, tras desprenderse de Kondogbia, sigue en busca y captura de un mediocentro que aporte equilibrio entre ataque y defensa. Según informa Mundo Deportivo, el conjunto Neoazzurro habría puesto sus ojos y contactado con el Barcelona por Rafinha.

18:00- Kevin de Bruyne destapa un fichaje del City: En una entrevista, ha dado la bienvenida al flamante fichaje del equpoque dirige Pep Guardiola... ¡Alexis Sánchez! "Si viene, aportará, eso seguro. Estamos haciendo un gran trabajo pero si viene, será bienvenido"

17:00- El Girondins de Burdeos pesca un boquerón: A falta de superar la revisión médica, Paul Baysse (29 años) del Málaga jugará en el club francés, tras hacerlo así oficial el equipo azulón en redes sociales. El fichaje dejará 1 millón de euros en las arcas del club andaluz.

16.45h - Sergio Marcos (25) completa su primera sesión con la Cultural Leonesa: El mediocentro, procedente del Real Valladolid, fue anunciado como nuevo fichaje del club leonés a primera hora de esta mañana. A pesar de su juventud, Marcos cuenta con experiencia contrastada en la categoría de plata del fútbol español. Canterano del Atlético de Madrid, el centrocampista también ha pasado por Villarreal (2012-2015) y CD Lugo (2016 en calidad de cedido).

16:00- Zlatan Ibrahimovic podría tener los días contados en el Manchester: China y la MLS vuelven a sonar con mucha fuerza, según apuntan varios medios ingleses, como destino del jugador sueco, que nunca ha vuelto a ser el que era tras la complicada lesión que padeció.

15.30h - El Lorca FC refuerza el plantel con jugadores veteranos: Se confirman los fichajes de Digard (31) y Nasuti (35). El conjunto murciano, que ocupa puestos de la zona caliente de la clasificación, presentará el próximo jueves a sus dos últimas incorporaciones. Didier Digard (Real Betis) y Cristian Nasuti (Club Olimpo, Argentina) se suman al plantel de Fabri González con el objetivo de aportar un punto de experiencia necesario para salvar la categoría. El club incorporó hace tan solo unos días a Aly Malle (19), joven jugador procedente del Udinese italiano.

Nasuti será presentado mañana a las 13:00 horas junto a Digard en la sala de prensa del estadio! #BienvenidoNasuti #VamosLorca pic.twitter.com/tCoP1Rh4ke Lorca Fútbol Club (@LorcaFCSAD) 10 de enero de 2018

15:00- El Manchester United se desprende de un jugador en calidad de cedido: James Wilson se marcha al Sheffield United en busca de los minutos que no ha encontrado en la primera plantilla, con Mourinho.

14:00- El entrenador del Istanbul Basaksehir anuncia el fichaje de Arda Turán: Parece que el turco tiene las horas contadas en el conjunto blaugrana, según medios turcos el fichaje se hará oficial entre mañana y el viernes. Se pudo ver al turco cenando en un restaurante de Barcelona con el presidente del equipo turco.

13:30- Acercamiento entre Sevilla y Batshuayi: El Chelsea ya conoce el interés del conjunto de la capital hispalense y el jugador se muere de ganas por venir para tener los minutos que no tiene en el Chelsea y es la principal baza para incorporar al conjunto de Montella.

13:15- El Atlético de Madrid se interesa en Lorenzo Pelegrini: El joven cerebro de la Roma, anhelo de grandes equipos como el Chelsea o Manchester United. Simeone quiere que sea jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada y tendrá que pelear con grandes equipos por el internacional italiano de 21 años.

13:00- Alberto Bueno presentado con la camiseta del Málaga

12:15- Según Sky, el Real Madrid iría a por Salah para contrarrestar el 'efecto Coutinho': El conjunto blanco no solo estaría interesado en el jugador, sino quetambién querría hacerlo en el mercado invernal y dar un golpe sobre la mesa frente a su eterno rival.

11:30- Ibrahimovic podría dejar el Manchester United antes de cumplir su contrato: El jugador sueco acaba contrato a final de temporada, pero está barajando la posibilidad de salir de los 'diablos rojos' antes. China o Estados Unidos podrían ser los destinos que está barajando Zlatan.

11.15- Kone, jugador del Leganés, se marcha cedido a un club belga: El Kas Eupen será el encargado de acoger al jugador marfileño, así lo ha confirmado el equipo pepinero en un comunicado oficial. Al final de la cesión el equipo belga tendrá una opción de compra por un millón de euros.

11:00- Aleix Vidal interesa en las oficinas de Wanda Metropolitano: El Barcelona está dispuesto a dejar marchar al jugador, debido a que tiene demasiadas fichas tras la llegada de Coutinho y tiene que liberar jugadores. El jugador español interesa al Atlético de Madrid, pero todo dependerá de la continuidad de Vrsaljko en el equipo, un jugador que parece haber reconducido el rumbo

10:52- Iago Herrerín renueva por el Athletic Club: El club vasco extiende el contrato de su jugador ante la posible salida de Kepa, su compañero en la portería de San Mamés. El contrato se extenderá hasta 2021 y contará con una clausula de 50 millones de euros.

10:40- Rafinha, cerca de fichar por el Inter de Milán: Según "Il Corriere dello Sport" el jugador del Barça está muy cerca de fichar por el Inter de Milán. El equipo italiano quería una cesión por las dudas que genera el haber salido recientemente de una lesión de larga duración. Preguntaron a Luis Enrique sobre el jugador y éste les dio el visto bueno.

MARTES, 9 DE ENERO

18:00- Gerard Deulofeu a un paso de salir del Barcelona: Ernesto Valverde no cuenta con el canterano blaugrana y hay varios equipos interesados en él. Uno de estos equipos es el Inter de Milán, el equipo italiano querría contar con los servicios del español para su equipo. Otro de los equipos interesados por Deulofeu es el Nápoles, al que se le ha vinculado en las últimas horas.

17:30- Bojan podría regresar a los 'potters' antes de tiempo: El jugador del Alavés podría dejar 'el Glorioso' antes de lo previsto ya que el jugador está cedido al equipo blanquiazul, y es que el Stoke City ha cambiado de entrenador y este podría querer contar con Bojan en sus filas. Además el delantero español no está contando con minutos en el Alavés.

17:00- Achraf en el punto de mira de Europa: El jugador marroquí de 19 años está destacando por la banda derecha del Real Madrid y no ha pasado desapercibido en Europa. Clubes como el Sporting de Portugal o el Newcastle ven con muy buenos ojos incorporar al jugador africano a sus filas. Otro de los equipos a los que se vincula al joven marroquí es el Real Betis.

16:30- Alberto Bueno vuelve a España de la mano del Málaga: El jugador de 29 años regresa a la Liga Santander procedente del Oporto para reforzar el ataque del equipo andaluz que se ve con el agua al cuello y necesita victorias para salvar la categoría.

16:00- Nico Gaitán podría recalar en la Premier: El jugador argentino no cuenta para el Cholo Simeone y Watford, West Ham, Southampton y Everton estarían dispuestos a pagar su clausula y llevarse al argentino a tierras britanas. El jugador vería con buenos ojos salir del equipo rojiblanco y buscar minutos en Inglaterra de cara al Mundial de Rusia.

13:30- El Crystal Palace dispuesto a fichar, y mucho: El equipo londinense tiene pensado hacer seis o siete incorporaciones en este mercado de invierno. Teniendo en cuenta que su enfermería esta llena, y lo estará por bastante tiempo, el equipo inglés quiere hacer incorporaciones para suplir estas bajas.

13:00- Guangzhou Evergrande no tiene relación con Aubameyang: El club chino ha desmentido toda negociación con el delantero gabonés del Borussia Dortmund. El Guangzhou niega también que haya una oferta de 70 millones por Pierre Emerick Aubameyang.

12:30- Mark Uth, nuevo jugador del Schalke 04: El jugador alemán terminará la temporada con el 1899 Hoffenheim para vincularse en junio al Shalke. Con el club de Gelsenkirchen ha acordado un contrato de cuatro años, hasta 2022.

12:00- Eto'o podría jugar en Brasil: El delantero camerunés podría recalar en el Vasco da Gama, el candidato a presidente del equipo brasileño ha confesado su deseo de contratar al jugador camerunés, actualmente en el Antalayaspor de Turquía.

11:30- Paco Jémez rebusca entre los jugadores del Barcelona B una joya para su equipo: Tras la lesión de Sergi Samper, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas ha pedido al club la incorporación de Iñigo Ruiz de Galarreta, jugador del FC Barcelona B. El centrocampista es del agrado de Jémez y entraría dentro del presupuesto del equipo canario. Ruiz de Galarreta está haciendo un gran trabajo en el filial del Barça y no está pasando desapercibido ni en el Barça ni en los demás equipos.

11:00- Míchel continúa en el cargo sin pensar en dimitir: El combinado malacitano sufrió anoche su decimotercera derrota en lo que va de Liga Santander frente al Espanyol en la Rosaleda. Míchel no confía en su gestión y no tiene pensado dimitir. "Eso es mucho más fácil. Hay gente por encima de mí que debe tomar esas decisiones. Si no las toman es porque quizás tienen un análisis más concreto de la situación en la que yo no tengo nada que decir".

10:00- Chile ya tiene seleccionador nacional: Reinaldo Rueda ha sido el elegido para seleccionar al combinado nacional chileno después de que Pizzi fuera rescindido de su cargo tras no clasificar a 'La Roja' para el Mundial de Rusia. El Presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Arturo Salah, ha declarado a través de la página web: "esperamos que Reinaldo Rueda logre grandes objetivos con La Roja, y que aporte su experiencia a todas las selecciones".