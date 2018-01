ENTREVISTA | Chris Ingram, con el talento por bandera

Chris Ingram se ha convertido en uno de los pilotos más jóvenes en hacerse con uno de los títulos el Campeonato de Europa de Rallyes. El piloto británico ha coronado el 2017 con dos broches de oro: La Under 27 y la ERC3 pero es que, además, el de Opel se planta de cara a 2018 con mucha garra y a los mandos de nada menos que un R5. Ingram ha atendido la llamada de Qué deporte y, entre otros aspectos, nos ha contado cómo se prepara y que le depara la próxima campaña.

Pregunta: Chris, has ganado la categoría ERC Junior Under 27 y la ERC 3 ¿Te lo esperabas?

Respuesta: En las temporadas anteriores estuve muy cerca, pero tuve un poco de mala suerte, así que no me lo esperaba, sabía que tenía que trabajar muy duro y apuntar tantas victorias como fuera posible para ganar el título.

P: ¿Ha sido complicado obtener el título? ¿Es un camino difícil?

R: Fue la mejor pero también la temporada más difícil de mi carrera, una de las razones fue debido a las presiones financieras y que pudo haber sido mi última temporada de rallyes. Si no ganaba ese gran título, la otra razón era mi compañero de equipo en Opel, Jari Huttunen. Jari era un rival increíblemente fuerte y noté que era muy rápido desde la primera prueba que tuvimos en Italia. Desde ese momento, al verlo conducir, supe que tenía que trabajar mucho para vencerlo. Después de un comienzo perfecto ganando en las Azores y en Gran Canaria tuvimos mala suerte y fallos mecánicos en Polonia y Barum. Luego tuve que encontrar un nuevo copiloto antes de las últimas dos carreras. ¡Todo ello hizo que fuera una temporada aún más complicada!

P: ¿Cómo te sentiste cuando te convertiste en el ganador de tu categoría -U27-?

R: Fue el mejor momento de mi vida, sabiendo que los sacrificios personales que hice en las últimas temporadas para perseguir este sueño lo valieron. Cuando era un niño pequeño siempre soñé con ganar un título de la FIA, así que ahora lo tengo, es una sensación fantástica, una gran satisfacción.

P: ¿Cuál ha sido tu mejor momento de la temporada?

A: ¡Esa es una pregunta muy difícil! Han habido muchos grandes momentos. Probablemente el mejor fue en Gran Canaria, en el Rally Islas Canarias, donde fuimos 19 segundos más rápidos que el próximo ERC Junior U27. El Rally de Azores, Canarias y Roma fueron todos pruebas de clase mundial.

P: ¿Y lo peor?

R: El peor momento fue en la República Checa. Debido a problemas mecánicos en Polonia sufrimos un problema mecánico al salir en la primera etapa así que nos retiramos después de 100 metros. En ese momento todo el trabajo duro y las victorias en las primeras dos rondas se vinieron abajo.

P: ¿Quién ha sido tu oponente más directo durante la campaña?

R: Como mencioné antes, Jari Huttunen era definitivamente el principal oponente, pero hacia el final de la temporada Filip Mares y Alex Zawada también mostraron una velocidad fantástica. ERC Junior ha sido una gran escuela que también compitió contra gente como Stephane Lefebvre en temporadas anteriores.

P: Por otro lado, ¿cómo mantienes la concentración?

R: El Rally siempre ha sido mi enfoque completo. Trabajo muy duro para aumentar el patrocinio y ahora tengo la suerte de poder sobrevivir y centrarme por completo en la creación de oportunidades en el mundo de los rallyes. No tengo una vida social como una persona normal de 23 años porque estoy totalmente dedicado a hacer carreras, a correr rallyes, por lo que no creo que sea posible enfocarse lo suficiente en eso. Si tuviera un trabajo normal y una vida social normal sería diferente, pero no es así.

P: Chris, me parece interesante la siguiente pregunta: ¿Qué piensas antes de salir a un tramo, que se pasa por tu cabeza?

R: La gente puede notar que vengo relajado, muy relajado a una carrera, pero realmente trato de bombear sangre, así que te puedo decir que estoy completamente alerta. Además, ya estoy agresivo en la primera curva. Pienso en los primeros kilómetros y cómo puedo avanzar hasta el límite de las curvas para poder tener la confianza necesaria y que me salga un buen tramo.

P: Sobre el equipo, ¿cómo han valorado Opel tu temporada?

R: Creo que Opel ha estado muy satisfecho conmigo y tengo una excelente relación con ellos. Siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dieron y las increíbles dos temporadas que tuvimos. Han sido, con mucho, el equipo más profesional y exitoso con el que he trabajado y realmente espero que algún día vuelvan al deporte en un nivel superior con un coche de cuatro ruedas motrices, creo que sorprenderían a todos.

P: Ahora que la temporada ya ha terminado, ¿qué hace un piloto?

R: Paso todo el tiempo trabajando en patrocinadores y oportunidades para continuar construyendo mi futuro. También me gusta tener un poco de tiempo de inactividad porque la temporada en sí es muy intensa.

P: ¿Puedes contarnos algo sobre 2018?

R: 2018 todavía está en proceso. Una cosa es segura. Definitivamente estaré con un coche R5 en algunas carreras del Europeo de Rallyes gracias al premio de 100.000 euros que gané en Eurosport por el título U27. Aunque, también, me han ofrecido algunas oportunidades interesantes, pero no he tomado ninguna decisión. Competir en pruebas como el Rally Islas Canarias con un R5 superior sería un sueño hecho realidad para mí, y más aún si podemos ser competitivos desde el comienzo.

P: ¿Cuál es tu objetivo para la próxima campaña?

R: Quiero ser competitivo para luchar por las victorias del ERC y estar en el podio al final de la temporada. Definitivamente quiero ganar el título ERC Junior Under 28, pero me he dado cuenta de que necesito mucho tiempo en un coche R5 para lograr todo eso. Y es que... nunca antes he competido con un coche así.

P: ¿Tienes algún sueño?

R: No estaría aquí si no lo tuviera -sonríe-. El sueño y la ambición a corto plazo es ganar una gran carrera dentro del Europeo. Debuté con WRC2 en el Rallye de Gales, aunque mi sueño a largo plazo es llegar al WRC algún un día, sería increíble.