Míchel, Aubameyang, Eto'o... el mercado de fichajes al minuto

18:00- Gerard Deulofeu a un paso de salir del Barcelona: Ernesto Valverde no cuenta con el canterano blaugrana y hay varios equipos interesados en él. Uno de estos equipos es el Inter de Milán, el equipo italiano querría contar con los servicios del español para su equipo. Otro de los equipos interesados por Deulofeu es el Nápoles, al que se le ha vinculado en las últimas horas.

17:30- Bojan podría regresar a los potters antes de tiempo: El jugador del Alavés podría dejar 'el Glorioso' antes de lo previsto ya que el jugador está cedido al equipo blanquiazul, y es que el Stoke City ha cambiado de entrenador y este podría querer contar con Bojan en sus filas. Además el delantero español no está contando con minutos en el Alavés.

17:00- Achraf en el punto de mira de Europa: El jugador marroquí de 19 años está destacando por la banda derecha del Real Madrid y no ha pasado desapercibido en Europa. Clubes como el Sporting de Portugal o el Newcastle ven con muy buenos ojos incorporar al jugador africano a sus filas. Otro de los equipos a los que se vincula al joven marroquí es el Real Betis.

16:30- Alberto Bueno vuelve a España de la mano del Málaga: El jugador de 29 años regresa a la Liga Santander procedente del Oporto para reforzar el ataque del equipo andaluz que se ve con el agua al cuello y necesita victorias para salvar la categoría.

16:00- Nico Gaitán podría recalar en la Premier: El jugador argentino no cuenta para el Cholo Simeone y Watford, West Ham, Southampton y Everton estarían dispuestos a pagar su clausula y llevarse al argentino a tierras britanas. El jugador vería con buenos ojos salir del equipo rojiblanco y buscar minutos en Inglaterra de cara al Mundial de Rusia.

13:30- El Crystal Palace dispuesto a fichar, y mucho: El equipo londinense tiene pensado hacer seis o siete incorporaciones en este mercado de invierno. Teniendo en cuenta que su enfermería esta llena, y lo estará por bastante tiempo, el equipo inglés quiere hacer incorporaciones para suplir estas bajas.

13:00- Guangzhou Evergrande no tiene relación con Aubameyang: El club chino ha desmentido toda negociación con el delantero gabonés del Borussia Dortmund. El Guangzhou niega también que haya una oferta de 70 millones por Pierre Emerick Aubameyang.

12:30- Mark Uth, nuevo jugador del Shalke 04: El jugador alemán terminará la temporada con el 1899 Hoffenheim para vincularse en junio al Shalke. Con el club de Gelsenkirchen ha acordado un contrato de cuatro años, hasta 2022.

12:00- Eto'o podría jugar en Brasil: El delantero camerunés podría recalar en el Vasco da Gama, el candidato a presidente del equipo brasileño ha confesado su deseo de contratar al jugador camerunés, actualmente en el Antalayaspor de Turquía.

11:30- Paco Jémez rebusca entre los jugadores del Barcelona B una joya para su equipo: Tras la lesión de Sergi Samper, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas ha pedido al club la incorporación de Iñigo Ruiz de Galarreta, jugador del FC Barcelona B. El centrocampista es del agrado de Jémez y entraría dentro del presupuesto del equipo canario. Ruiz de Galarreta está haciendo un gran trabajo en el filial del Barça y no está pasando desapercibido ni en el Barça ni en los demás equipos.

11:00- Míchel continúa en el cargo sin pensar en dimitir: El combinado malacitano sufrió anoche su decimotercera derrota en lo que va de Liga Santander frente al Espanyol en la Rosaleda. Míchel no confía en su gestión y no tiene pensado dimitir. "Eso es mucho más fácil. Hay gente por encima de mí que debe tomar esas decisiones. Si no las toman es porque quizás tienen un análisis más concreto de la situación en la que yo no tengo nada que decir".

10:00- Chile ya tiene seleccionador nacional: Reinaldo Rueda ha sido el elegido para seleccionar al combinado nacional chileno después de que Pizzi fuera rescindido de su cargo tras no clasificar a 'La Roja' para el Mundial de Rusia. El Presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Arturo Salah, ha declarado a través de la página web: "esperamos que Reinaldo Rueda logre grandes objetivos con La Roja, y que aporte su experiencia a todas las selecciones".