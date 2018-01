El error que marcó la carrera de Victor Valdés

Víctor Valdés se ha retirado definitivamente del fútbol profesional después de terminar la temporada pasada a las órdenes de Aitor Karanka en el Middlesbrough. Ya anunció que esa seria su última temporada como profesional y desde que finalizó la temporada hasta ahora ha estado sin equipo.

El portero de 35 años ha borrado de sus redes sociales todo ápice de vida y de lo que fue una vez el gran portero de increíbles reflejos jugador del FC Barcelona o Manchester United entre otros, y que cometió uno de los errores más grandes de su carrera saliendo del club blaugrana. El mayor error de la carrera de Víctor, que realmente truncó los últimos años de su vida deportiva y le hizo sufrir los peores años de su vida, fue no renovar con el Barça cuando se le dio la oportunidad.

El entonces jugador del FC Barcelona decidió no renovar y marcharse al finalizar la temporada 2014 pero no contó con una posible lesión, y eso le pasó factura. Tan solo unos días después de anunciar que no iba a renovar con el equipo de la ciudad condal, en un partido frente al Celta de Vigo, al recoger un balón aéreo cayó mal y de fracturó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esto hizo que el Barça reaccionara y le diera la oportunidad de renovar para pasar su lesión en el el equipo blaugrana y poder recuperarse debidamente en su casa con un sueldo y con la tranquilidad de tener el respaldo de su club, pero la cabezonería de Víctor hizo que prefiriera irse y tratarse por su cuenta.