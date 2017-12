FICHAJES | Atlético de Madrid: le llueven las críticas a Luciano Vietto

Pablo Podestá, exvicepresidente del Raing de Avellaneda, club donde creció Vietto, habló sobre él, que ultima su salida del Atlético de Madrid. "Es muy bueno a la hora de decidir y driblar, aunque no es muy fuerte físicamente. Es inteligente, entiende el juego, es hábil y tiene una técnica deputada, pero cuando tiene un jugador delante muestra dificultades para librarse de él", explica el ex mandatario, al mismo tiempo que añade que tiene "algunos problemas en términos de carácter y personalidad" y cree que es el motivo por el que el técnico rojiblanco no cuenta demasiado con él: "Probablemente por eso no ha sido muy utilizado por Simeone en el Atlético de Madrid".

"Simeone solo saca a jugadores con personalidad, espíritu de sacrificio y que jueguen al límite", comenta, aludiendo a que su carácter de poco compromiso puede ser la causa de su no alineación de manera titular.

Sobre la relación que tendría con Marcos Acuña, mediocentro argentino del Sporting, comenta que "podrían entenderse bien y ser un buen complemento, aunque Acuña sea un jugador de más sacrificio y esté permanentemente concentrado en el partido", a lo que añade que "Vietto a veces se distraer, pero cuando le apetece, juega bien".

"Hemos alcanzado un acuerdo con el Sporting de Portugal para la cesión con opción de compra. Estamos a la espera de la aceptación del jugador. El director deportivo, cuando ha hablado con él, le ha confirmado su predisposición a salir cedido", relató en declaraciones a 'Mega'.