La Premier League sanciona a Morata por 'celebrar un gol de forma efusiva'

Sucedió en el partido entre el Chelsea, equipo en el que milita Morata, y el Bournemouth. Morata metió el dos a uno sobre la bocina después de un excelente pase de Eden Hazard de tacón que deja al español solo para rematar el balón a gol.

Álvaro Morata celebró el gol cogiendo la pelota y metiéndosela en la camiseta a modo de tripa y con el dedo en la boca. Hasta aquí todo bien, pero el colegiado del encuentro de la Copa de Liga, Lee Manson, le enseñó la tarjeta amarilla y podría perderse el partido frente al Everton en Premier por acumulación de tarjetas.

Alvaro Morata salvó los muebles para el #Chelsea en la victoria ante el AFC Bournemouth.

➡️ Gol en el último minuto.

🎩 Asistencia de mago de Hazard.

⚽ Marca Morata

✅ Cheslea a Semifinaleshttps://t.co/up7woe9ZAr



Vía 🎥: @CY_Enterprise pic.twitter.com/TRld2Tty0h — Marcadores (@Marcadores_com) 21 de diciembre de 2017

"Es una gran pérdida para nosotros. Para ser honesto, en el momento del gol lo estábamos celebrando y no me di cuenta de la situación. Me parece una pena, pues con la celebración demuestras tu alegría. Por desgracia, el colegiado lo interpretó de otra manera", aseguró Conte en rueda de prensa.