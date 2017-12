FÓRMULA 1 | Desde McLaren auguran que volverán a luchar por el campeonato

McLaren puso punto y final a su relación con Honda después de tres años nefastos sin resultados positivos y con una imagen muy pobre que dejaba mucho que desear.

La decisión de romper con Honda y llegar a un acuerdo con Renault se hizo pública en verano, aunque se tomó antes de lo esperado: "Anticipábamos el cambio de motor antes de que ocurriera. No lo anunciamos hasta después del parón de verano, pero sabíamos qué íbamos a hacer", ha reconocido Zak Brown.

En cuanto a la llegada de nuevos patrocinadores, no se espera un sponsor principal, pero sí diversos colaboradores que ayuden económicamente a un equipo que sueña con reverdecer viejos laureles. "El coche no tendrá el aspecto que tuvo este año. Con Renault ganando carreras, la gente espera que volvamos a estar delante otra vez. No hay duda de que nos ha ayudado, comercialmente. Esperamos luchar delante".