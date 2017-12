Simeone: "Lo que quiere la afición es que Griezmann haga goles"

Cholo Simeone habló en rueda de prensa antes del partido que le enfrentará mañana al Espanyol y comentó la actualidad del club. Sobre el 'Caso Griezmann' dijo: "El club lo está manejando de la mejor manera, buscando lo mejor para la institución. Yo pienso en el partido de mañana, nada más".

También dijo que está "muy contento con Griezmann. Me manejo con lo que veo y a Antoine le veo involucrado y comprometido. El otro día forzó con la lesión que tenía para estar ante el Alavés y sin estar al cien por cien. Le veo bien con los compañeros y un jugador fundamental para nosotros. Todo son cosas positivas. Lo que está a mi alcance es sentir al jugador. Confío en Griezmann, creo en Griezmann. Lo mejor está por venir".

También tuvo palabras para la afición del Atlético de Madrid: "Lo que quiere la afición es que Griezmann haga goles. Si los hace es el mejor de todos. Vietto no hace goles y lo critican. Gameiro hace pocos y también lo critican. Fernando hace pocos pero es el ídolo del club, por eso queremos que este con nosotros. La gente se mueve por sentimientos".

Sobre Diego Costa y Vitolo no quiso mojarse y dijo que "hasta que no estén con nosotros definitivamente prefiero pensar en lo que tenemos hoy, que es un partido complicado ante un equipo bueno, con un entrenador inteligente que conoce muy bien al Atlético. Va a ser un partido duro".

Sobre las posibles salidas de Vietto y Nico Gaitán comentó que "A Luciano le tocó jugar sobre todo en el arranque de temporada y futbolísticamente fue de los mejores en el campo, aunque no le acompañó el gol y comenzamos a rotarle. Nico ha jugado menos, pero hemos tenido una charla muy bonita con él hace 20 días en la que nos encontramos con un hombre. El club decidirá lo que es mejor para él".