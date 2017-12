El manchego concedió una entrevista al diario Mundo Deportivo donde habló de todos los temas de la actualidad personal y la de su equipo, esto dijo:

DOSIFICACIÓN

"No es algo que yo decida, lo que considera el entrenador está bien, es una cuestión de sentirse bien, de no tener molestias para poder rendir bien".

¿Cómo llega el Barça al Bernabeu?

"Llegamos bien, sabiendo que los clásicos son partidos distintos, pero con la ilusión de hacer un gran partido e incrementar la diferencia".

¿Ganar en el Bernabeu sería un golpe definitivo a la liga?

"Sería un paso más en nuestro objetivo de ganar la liga, darlo por definitivo sería un error porque quedan muchos puntos, todo puede cambiar".

CLAVES PARA EL CLÁSICO

"Dominar el partido, tener el balón, ser protagonistas y ser eficaces en las ocasiones que tengamos, porque ellos generan mucho en su campo".

¿Último Clásico para Andrés Iniesta?

"No sabría decirte si lo será o no, pero espero que no".

PHILIPPE COUTINHO

"Lo veo como un gran jugador, asociativo, con goles, entiendo que es un jugador con un perfil muy parecido al nuestro y sería un grandísimo fichaje para el Barça, si finalmente se realiza".

CHELSEA COMO RIVAL EN CHAMPIONS

"Cada vez que veo el gol de Stanford Bridge me vuelvo a emocionar, ese día vivimos uno de los días más importantes de nuestras vidas, pero eso es el recuerdo, ahora sabemos que viviremos una eliminatoria muy dura".