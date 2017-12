Fernando Torres aclara su futuro y habla sobre el de Griezmann

El jugador de Fuenlabrada quiso aclarar la situación que tiene el en el club y lo que le gustaría, también tuvo palabras para el 'Caso Griezmann'. El jugador rojiblanco fue preguntado que si la permanencia de Griezmann dependiera de él querría que se quedara, y él respondió: "me encantaría que Griezmann quisiera quedarse en el Atlético" y dijo que eso es lo que querría que todos pensaran, que todos quisieran quedarse en el Atlético. Aclaró su futuro, y dijo que tiene contrato de seis meses y que él siempre quiere quedarse y jugar de rojiblanco.

Recordó el momento más duro de su carrera, que fue la final de Milán "por como sucedió todo, por cómo fue su gol y, sobre todo, por ver a la gente en una mezcla entre orgullo y tristeza". Después de que se hablara de una división entre él y el Cholo, Torres asegura que "nunca voy a permitir una división Simeone-Torres, no voy a ser partícipe de ningún tipo de desestabilización y más cuando mi nombre está en medio".

También comentó su último gol en el Wanda y comentó que "siempre se tienen ganas de marcar y más en Liga, no estaba teniendo mucho minutos ni titulares y la forma de buscarla es esa, marcando". Y dijo que para revertir la situación no conozco otro método que no sea el trabajo y la humildad" además de aclarar que "los egos los dejé fuera hace mucho tiempo, si es que alguna vez los he tenido".