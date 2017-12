CASO GRIEZMANN | "Se tienen que aplicar las leyes de la RFEF, es un caso entre clubes españoles"

El caso Griezmann todavía da que hablar. El Barça se expone a una posible sanción de dos ventanas de fichajes sin poder a inscribir a jugadores, después de las declaraciones que realizó Guillermo Amor a los micrófonos de Movistar Plus, en las que aseguró que ya "había contactado con el padre del jugador".

Sobre este asunto ha hablado en 'Radio Marca' el que fue abogado del AS Roma en el caso Mexes, cuando el equipo italiano se puso en contacto con el jugador mientras tenía contrato en vigor con el Auxerre. Juan de Dios Crespo ha asegurado que ambos casos "no tienen nada que ver" ya que era una ruptura contractual pura y simple sin clausula de rescisión.

Además, considera que la FIFA no es la que debe actuar de oficio, sino que debe hacerlo la Real Federación Española de Fútbol "al tratarse de dos clubes españoles". En ambos reglamentos se dice lo mismo, no se puede acudir a hablar con el jugador sin permiso del club y en caso de ser así, se impone "una sanción disciplinaria" que no está especificada cual es en el reglamento. Ésta podría desde una mera advertencia a una multa económica al club azulgrana.