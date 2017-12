El PSG responde al Real Madrid ante el interés por Neymar

El director deportivo del París Saint-Germain, Antero Henrique, ha concedido una entrevista a Le Parisien. Aprovechó paara despejar con contundencia los rumores que vinculan a uno de sus referentes, el brasileño Neymar, con el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo y dónde, o eso parece, Neymar siempre ha querido jugar.

"¿Si Neymar puede dejar el PSG para irse al Madrid? No. Porque él está feliz, ama al club y está cumpliendo aquí. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de equilibrio. Neymar aceptó nuestra visión, tiene mucha ambición y el PSG le ofreció espacio para su ambición. Hablar sobre un jugador de otro club el día en que Ronaldo gana el Balón de Oro no es muy bueno para el jugador...", ha explicado Antero en el diario francés.

Con esta respuesta tajante, el equipo parisino se quita de encima todos los rumores que se habían generado sobre el brasileño y su posible salida en el mercado invernal.