Villar convoca a los medios para que el gobierno no interceda y respete a la FIFA

Ángel María Villar ha cargado contra Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, duramente y le ha acusado de querer su cargo a toda costa y que por eso ha pedido su suspensión y ha pedido que se cancelen las elecciones para ese cargo.

También ha cargado contra el Tribunal Administrativo del Deporte y ha dicho que los miembros de este Tribunal son elegidos por el CSD y que los procedimientos son elegidos por el Presidente del CSD, Lete, y acusa a estos de que España pueda ser apartada del Mundial de Rusia.

Villar dice que el único responsable de que España pueda no ir al Mundial es Lete y que él no tiene ninguna responsabilidad en esta causa de la FIFA.

Después de leer su comunicado y ponerse en manos de la prensa para que se le hicieran preguntas, el ex presidente Villar se ha declarado totalmente inocente de todas las acusaciones de corrupción de las que es presuntamente culpable.

Lo más importante que ha dicho Villar en esta rueda de prensa ha sido:

"Una de las injerencias es suspenderme cautelarmente cuando estaba en la cárcel. ¿Quién presidía la comisión directiva del CSD? El secretario de Estado, que lo hace sin escucharme, porque estoy en la cárcel".

"Hay países como Italia que están al acecho de cualquier oportunidad para ocupar una plaza que pueda quedar libre".

"Han utilizado a jueces y fiscales. Hay unas personas que quieren mi cabeza cortada. Son unos linchadores. Basta ya de linchadores" (hablando sobre el CSD).

"Una desgracia del presidente de la federación para presentarse, con una moción de censura, que es entrar por la puerta de atrás".

"Ustedes solo saben manipular y mentir en todo lo que dicen, y luego cuando les dicen la verdad se les cae la cara" (hablando de los periodistas).

"Yo no estoy trabajando para que no progrese la moción de censura, lo que faltaba, que no me dejaran ir a la Asamblea General".

"Alejandro Blanco dice que era mi amigo, y yo le decía que no lo dijera, porque cuando me defendiera iban a decir que era por amistad y no porque fuera inocente realmente".