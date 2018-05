Desde este viernes y hasta el 13 de julio, los comercios del distrito de Ciutat Vella y del barrio del Pla del Remei ya pueden solicitar las subvenciones municipales para la promoción del turismo de compras. El Ayuntamiento de València lanza esta convocatoria destinada a promover este tipo de turismo en el centro de la ciudad.

Estas subvenciones van dirigidas a autónomos, microempresas o pequeñas empresas. Sus locales, ubicados dentro del distrito de Ciutat Vella o del barrio del Pla del Remei, tienen que tener un valor catastral no superior a los 360.000 euros. Las microempresas ocupan a menos de 10 personas y su volumen de negocio anual o balance general no supera los 2 millones de euros; mientras que las pequeñas empresas ocupan a menos de 50 personas y su volumen de negocio o balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Entre los requisitos para optar a esta convocatoria está no estar sometido en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no tener pendiente de justificar subvenciones anteriores concedidas por el Ayuntamiento de València, y no tener ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento.

En cuanto a la documentación, se tendrá que presentar el impreso de solicitud, una memoria descriptiva de las acciones a subvencionar, fotocopia del DNI de la persona solicitante o NIF de la entidad, documentación acreditativa de la ubicación del establecimiento en Ciutat Vella o en el barrio del Pla del Remei y facturas correspondientes a los gastos subvencionables. En el caso de tener trabajadores por cuenta de otro también se tendrá que adjuntar la fotocopia Modelo 190 Resumen Anual Trabajadores; y en el caso de ser autónomo o autónoma será necesaria la vida laboral.

La solicitud de esta convocatoria también se puede realizar en línea a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València https://goo.gl/hd9csx