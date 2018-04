FSIE-CV exige al Consell que rectifique su campaña de Escolarización

FSIE-Comunidad Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y atención a la discapacidad en la Comunitat Valenciana, ha criticado hoy la Campaña de Escolarización de la conselleria de Educación porque "es partidista y excluye conscientemente" a los centros concertados "atentando contra la libertad de los padres" por lo que le ha exigido que "rectifique, los incluya y haga valer su carácter de centro sostenido con fondos públicos".

"El Consell no puede liderar un apagón informativo sobre unos centros que pagan todos los valencianos", han señalado. En este sentido, FSIE CV ha recordado que es obligación de la conselleria divulgar y dar a conocer a todos los valencianos que los centros sostenidos con fondos públicos merecen el mismo trato porque "los pagamos todos, tienen el mismo proceso de admisión y son gratuitos". "La Conselleria no puede ser partidista con la educación de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha criticado.



FSIE CV ha denunciado que, de nuevo este año, la campaña de Escolarización de la conselleria "se realiza exclusivamente a favor de la escuela pública excluyendo a toda la escuela concertada que forma parte de la única red sostenida con fondos públicos y que pagan todos los valencianos".



Por tanto, FSIE CV ha exigido al Consell que en su campaña de Escolarización informe de las fechas, y el procedimiento de admisión, pero que "no se haga propaganda o se promocione una parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos de todos, obviando a los colegios concertados". Por ello, en la web de conselleria debe informarse de los centros del lugar que se trate con propiedad, señalando aquellos que están concertados, y no como sucede ahora. "Si pretendemos una escuela inclusiva, de todos y para todos, la Administración no puede excluir a un 30% de los centros de iniciativa social sostenidos con fondos públicos, que también son de calidad, plurilingües, saludables, sostenibles y creativos", ha denunciado FSIE.



En este contexto, FSIE CV ha recordado a la conselleria que debe tener en cuenta la Constitución, las leyes orgánicas (especialmente la LODE) y la jurisprudencia, que "han consagrado un sistema educativo formado por una única red dual de centros sostenidos con el dinero de todos, formado por centros de titularidad públicos y aquellos de iniciativa social que, cumpliendo la normativa, están concertados".

"Solo de esta forma se puede hacer real y efectiva la posibilidad para cualquier ciudadano de elegir un centro educativo según su libertad como se recoge en la Constitución", han señalado. "Ambas partes de la misma moneda educativa juegan con las mismas reglas, tienen los mismos requisitos de acceso y son gratuitas. La Administración, sea del signo que sea, debe ser neutra, y no debe promocionar con medios de todos los valencianos las bondad de una parte en detrimento de la otra, porque no es justo, ni responde a la verdad. La escuela no es propiedad de un gobierno ni de una administración, sino de los ciudadanos".