Pedro Sánchez participa junto a Ximo Puig en un acto en Alzira

"Hoy es motivo de alegría estar en Alzira, cuna del socialismo y una enorme satisfacción estar aquí y decir que hemos cumplido con la palabra dada. Lo dijimos y lo hemos cumplido: "Si había cambio en la Comunitat, ante la sanidad todas las personas serían iguales y el Hospital de Alzira pasaría a la gestión público". Así de contundente se ha mostrado el president de la Generalitat, y secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien ha destacado que la recuperación del Hospital de La Ribera para la gestión pública "no solo significa una mejora de los servicios públicos sino que significa devolver la credibilidad a la política". En este sentido Puig ha denunciado que no se puede decir una cosa y hacer la contraria que es lo que ha hecho el PP durante 20 años".

Así se ha manifestado durante el acto que ha tenido lugar en la localidad valenciana de Alzira, donde ha intervenido junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y la secretaria general del PSPV de Alzira, Isabel Aguilar. El acto también ha contado con la presencia de secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, del secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, así como del vicesecretario del PSPV, Manolo Mata y el secretario de Organización, José Muñoz, y un amplio número de dirigentes y cargos orgánicos del partido.

El dirigente del PSPV ha lamentado la falta de proyecto político del Gobierno de Rajoy que está propiciando una gran fractura con los ciudadanos por ello ha recordado que el trabajo del PSOE es fundamental porque "el socialismo nació para mejorar la vida de las personas y para superar las desigualdades". "El PP está out, fuera de juego, lo único que hace es embarrar, no están trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos sino para guardar su sillón", ha indicado.

Al respecto ha puesto como ejemplo que el Gobierno de Rajoy siga sin dar respuesta al movimiento que llenó las calles el pasado 8 de marzo y que no se ha visto reflejado en los Presupuestos Generales del Estado donde no se ha cumplido con el pacto sobre la violencia de género. Del mismo modo ha recordado el compromiso de Rajoy para cambiar el modelo de financiación en 2017 en la Conferencia de Presidentes que tampoco ha cumplido. "Nosotros no hacemos un discurso victimista sino esperanzado de aportación a España pero una cosa vamos a dejar clara, no vamos a consentir que se siga discriminando a los valencianos y valencianas", ha aseverado el dirigente socialista al tiempo que ha señalado que "la asimetría que hay en España hay que resolverla".

En esta línea ha agradecido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez su apoyo y el del PSOE tanto a la reforma del sistema de financiación como al problema de la infrainversión que sufre la Comunitat. De este modo ha agradecido el apoyo del PSOE para presentar enmiendas a los PGE para conseguir mejorar algunas partidas fundamentales para el desarrollo de la Comunitat.

Finalmente Ximo Puig ha recordado el gran esfuerzo que desde la Generalitat se está realizando para cumplir con todos los compromisos. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí después de 20 años de oscuridad, con la corrupción y el despilfarro campando a sus anchas por toda la Comunitat" ha denunciado Puig quien ha apuntado que "ahora que tenemos un gobierno decente que quiere que cada valenciano tenga su proyecto de vida" por ello ha animado a todos a hacer del PSOE la primera fuerza en nuestro país".

Por su parte el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha coincidido en destacar que hoy Alzira es un símbolo político de compromiso con la sanidad, de cumplir con la palabra dada y de la buena política. "Es el símbolo de la coherencia histórica de un partido que ha puesto en pie el estado de bienestar". En esta línea ha señalado que para los socialistas la patria es un hospital público un colegio público dar oportunidades a nuestros hijos y garantizar la igualdad de oportunidades. Por todo ello ha trasladado el compromiso del PSOE con la sanidad pública y de blindar en la Constitución la sanidad como un derecho fundamental. "Para que nunca más se vuelva a recortar un derecho fundamental de los ciudadanos", ha señalado.

Durante su intervención también ha mostrado su compromiso y el del PSOE con la reforma del sistema de financiación y ha recriminado el poco interés del PP para mejorarlo y dar recursos a una comunidad que invierte en revertir la sanidad privada a la pública. Finalmente ha agradecido tanto al president de la Generalitat, Ximo Puig como a todos los alcaldes socialistas del cambio el esfuerzo para hacer posible la unión de muchas cosas que el PP había separado como la política y la decencia

Finalmente la secretaria general del PSPV en Alzira, Isabel Aguilar ha agradecido la presencia de los líderes socialistas y ha animado a la militancia a trabajar conjuntamente de forma unida junto al president de la Generalitat a quien ha agradecido el trabajo que está realizando desde la Generalitat para mejorar la vida de los valencianos y valencianas con medidas tan contundentes y necesarias como la eliminación de copago, la apuesta por los más jóvenes y sobre todo por la eliminación de la gestión privado de la sanidad pública. "Cuando gobierna la izquierda se gobierna para las personas", ha recordado al tiempo que ha destacado los numerosos logros que desde el gobierno de Alzira también se están alcanzando".