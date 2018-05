Todo en la vida no sucede porque sí, ni por un problema en concreto, tiene una explicación multicausal. La marcha de Cristian Toro solo fue el pistoletazo de salida a un maratón de salidas al que pronto se uniría Claudia Zornoza, jugadora de gran importancia para el equipo che.

En ese momento aún se podía poner remedio, pero el tiempo ha demostrado que Jesús Oliva no era la solución. Desde el principio del año deportivo, donde la planificación de la pretemporada no estuvo a la altura de una plantilla de Primera División, el equipo ha estado falto de efectivos.

Las lesiones fueron protagonistas en la primera mitad del año. Una es algo normal, pero cuando tienes que tirar mano del filial con 22 jugadoras para una sola competición, empieza a ser llamativo a la par que preocupante. En la segunda parte de este culebrón, casi se podían ver más jugadoras en la grada que sentadas en el banquillo. Ni tanto, ni tan calvo.

A la marcha de Claudia Zornoza, en este final de temporada se ha unido la de Salo y la de Ivana. Las dos jugadoras con más historia dentro del club. Algo preocupante ya que no solo se pierden dos piezas importantísimas del equipo, sino por la falta de identidad y el vacío en el vestuario que van a dejar. Si a esto le sumas que no van a ser las únicas, es que hay algo que no está funcionando bien.

Parece que solo se señale al entrenador, pero él no tiene la culpa de todo lo que pasa en Paterna. El club se está despreocupando de la sección femenina. Para muestra, un botón. Hace unos meses los compañeros del Levante EMV anunciaban que las categorías inferiores del femenino se trasladaban fuera de la Ciudad Deportiva. El primer equipo ha jugado en un campo de entrenamiento las mismas veces que en el Antonio Puchades.

Las decisiones se toman desde arriba y pese a las palabras de Mateu Alemany donde admitía "el grado de implicación" del club en el femenino, estas decisiones hacen ver lo contrario. Es curioso que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, solo haya ido a verlas jugar una vez en toda la temporada y porque era en el Ciutat de València. Si no llega a ser en este escenario y con la atención mediática que lo envuelve, ni está, ni se le espera.

Como el mismo Director General dijo, hay que poner las cifras encima de la mesa y son las expuestas aquí. Un 0.005% del presupuesto total es el destinado a esta sección, alrededor de 458.000€. Una cifra que podría ser más alta para una entidad tan grande como lo es el Valencia CF. Una apuesta "firme" según Alemany, que si quiere seguir siendo un puntal en la ciudad necesitará un cambio inmediato. Ivana es la primera, pero puede no ser la única. El remedio existe, pero esto implica cambios. ¿Quién moverá la siguiente ficha?