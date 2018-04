Un nuevo concepto musical emerge en el Espai Rambleta para los amantes de la música en directo

Cinco grupos de gran prestigio nacional e internacional se dan cita en un mismo día: Mercury Rev 'celebrates Deserter's Songs 20th Anniversary with a very special acoustic and intimate performance', Masego, The Monochrome Set, Findlay, y la revelación valenciana del año La Plata

Redacción, Sergio Medina 17 de abril de 2018