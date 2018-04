Más de 60 restaurantes de Valencia se unen a ElTenedor Restaurant Week 2018

Aterriza por cuarto año consecutivo una nueva edición de ElTenedor Restaurant Week, la iniciativa solidaria organizada por la app líder de reservas online de restaurantes en Europa. Tras el éxito obtenido años anteriores, del 12 de abril al 6 de mayo, se podrá disfrutar de la mejor oferta gastronómica de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga a precios adaptados a todo tipo de bolsillos. Los comensales podrán disfrutar, reservando a través de la app ElTenedor, de los restaurantes más destacados del panorama nacional a precios asequibles. Sin olvidar el mejor maridaje: por cada menú se donará 1€ a la ONG Ayuda en Acción para luchar contra la pobreza infantil en España.

Una experiencia gastronómica única para todos los bolsillos

Más de 60 restaurantes valencianos se han unido a esta iniciativa. Restaurantes de moda como Nómada by Begoña Rodrigo, Ameyal, Doña Petrona o Sucar by Vicente Patiño participarán en esta edición ofreciendo menús especialmente creados para la ocasión a 25€ y otros como La Salita de Begoña Rodrigo, Q Tomas? o Vertical a 45€. Además, y como novedad este año, habrá menús de 75€ para disfrutar de restaurantes de chefs estrellas MICHELIN como Sucede o El Poblet by Quique Dacosta.

Nuevos menús, más de 300 restaurantes y un fin solidario

Gracias a la ampliación de nuevas categorías de menús, esta nueva edición contará con la participación de los chefs más destacados y los restaurantes más galardonados, posicionándose como el evento gastronómico solidario más esperado. Este año participarán más de 300 restaurantes de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga y cerca de 20 chefs estrella MICHELIN, todos unidos por una buena causa. Como cada año ElTenedor Restaurant Week sigue fiel a su espíritu solidario y de nuevo por cada menú consumido se donará 1€ a la ONG Ayuda en Acción, en concreto a su programa Aquí también que trabaja para paliar la pobreza infantil en nuestro país. En 2013 Ayuda en Acción amplía intervención en España con este programa, que nace con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y evitar que la situación de pobreza y desigualdad se herede.

A través del trabajo en red con los centros educativos y las entidades locales, el programa Aquí también afronta las situaciones de exclusión social que tienen lugar en nuestro país, y que afectan principalmente a la infancia y sus familias, asegurando igualdad de oportunidades en el entorno educativo (becas de material escolar, actividades de refuerzo y proyectos de innovación educativa), condiciones de vida saludable (becas de comedor y talleres de alimentación saludable) y formación para la empleabilidad de las familias.

En este curso 2017/18 esta iniciativa está atendiendo a un total de 10.764 niños, niñas y adolescentes de 83 centros educativos en 11 comunidades autónomas de nuestro país

"Esta será ya la cuarta edición de ElTenedor Restaurant Week que organizamos y estamos muy orgullosos de poder seguir acercando la alta gastronomía a todos los bolsillos. En esta ocasión contaremos con la participación de más 300 restaurantes y nuevas categorías de menú que nos han permitido contar con grandes nombres de la alta cocina de nuestro país. Estamos muy orgullosos de formar parte de un proyecto solidario que cada año supera expectativas. En la edición de 2017 logramos recaudar más de 40.000€ para Ayuda en Acción. Este año esperamos superar esta cifra y que ese euro solidario siga ayudando a paliar la pobreza infantil en nuestro país" comenta Marcos Alves, CEO y Fundador de ElTenedor.

Marta Marañón, Directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción., ha señalado: "La Restaurant Week aporta sostenibilidad, crecimiento y difusión para dar a conocer la importancia de nuestro trabajo en España. Es muy satisfactorio que haya empresas como ElTenedor que se comprometen con proyectos solidarios a largo plazo."