¿Cuáles son las tradiciones valencianas más características de la Semana Santa?

Comienza la Semana Santa en todo el país y Valencia se engalana con las procesiones de las cofradías y hermandades que recorrerán las calles valencianas en estos próximos días.

Valencia es una ciudad con gran tradición santa y aunque la festividad se celebra en todo el territorio valenciano, destaca la semana santa marinera, la cual se celebra en los barrios marítimos. En este artículo hemos recopilado algunas de las tradiciones valencianas más importantes de Pascua.

1.- Longaniza de Pascua.

Es sin duda uno de los manjares estrella de Pascua, como su nombre indica, si bien ahora es posible consumirla durante todo el año, esta longaniza era un alimento típico de la Pascua ya que después del periodo de cuaresma la iglesia permitía volver a consumir carne. En este periodo del tiempo es una costumbre típica valenciana salir a merendar al campo a volar el cachirulo por lo que la longaniza de pascua al no necesitar ser cocinada era un alimento ideal.

2.- Cascar un huevo en la frente de otro.

La mona de pascua es una tradición muy antigua que aunque típica de la Comunitat, también lo es en otras regiones cercanas a esta. En el siglo XVIII, era habitual que los padrinos la regalaran a sus ahijados y ésta iba junto a tantos huevos como años tenía la niña o niño, hasta que llegaban a los 12 años, a partir de aquí se dejaba de obsequiar.

Aunque se desconoce el motivo, era habitual en la Comunidad Valenciana que se cascara el huevo, que contenía la mona, en la frente de otra persona. Tal y como dice el refrán en valenciano:

"Per ací pica, per ací cou, per ací es menja la mona i per ací es trenca l'ou" Por aquí pica, por aquí escuece, por aquí se come la mona y por ahí se rompe el huevo"La mona de pasqua"

3.- El tradicional 'Pan quemao'.

Es otro de los dulces estrellas, este dulce que nació en la localidad de Alberic es uno de los más característicos de la Comunidad Valenciana. Suele ser acompañado con chocolate y está elaborado con ingredientes similares a la mona de pascua, además del 'caramull', el famoso saliente superior del bollo, elaborado con clara de huevo.

4.- La 'Titaina'

La Titaina es un plato típico del barrio del Cabañal-Cañamelar de la ciudad . Es una especie de sofrito hecho con tomate, pimiento rojo asado, piñón, ajo y ventresca de atún salada (tonyina de sorra). Este plato suele ser elaborado para ser comido el Viernes Santo, ya que según manda la tradición no se puede comer carne.

Este plato suele ser servido en unos bollos llamados 'pepitos'.

5.- Potaje Valenciano

Durante la Semana Santa en Valencia, podemos encontrar comida típica para estos días ya que tradicionalmente los católicos no comen carne, Por esta razon el plato más tradicional de la Semana Santa, es el potaje. El Potaje es un plato hecho de bacalao, garbanzos, judías y verduras, principalmente espinacas.