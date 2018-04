ASINDOWN firma un convenio de colaboración con la empresa alemana TEDi

La Presidenta de la Fundación ASINDOWN Mar Galcerán Gadea ha firmado un convenio de colaboración junto con Ramon Greshake Director de RRHH y José Luis García Carmona, Director de Finanzas de la empresa alemana TEDi. El objeto del presente convenio marco es establecer la colaboración entre TEDi Comercio S.L.U. y la Fundación ASINDOWN para la organización o realización de diferentes acciones encaminadas a favorecer la consecución de los fines sociales de Asindown, con el fin de ofrecer puestos de trabajo a personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y realizar acciones que favorezcan la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Con este acuerdo, ASINDOWN cumple El objetivo de la Fundación de mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión y participación como ciudadanos de pleno derecho en todas las etapas de su vida, de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y sus familias, mediante la promoción de recursos y apoyos para la investigación y el desarrollo personal, social, educativo y laboral



Ramon Greshake, director de RRHH de TEDI ha manifestado que "la empresa y todos los trabajadores estámos profundamente sensibilizados con los fines de la FUNDACIÓN ASINDOWN así como con la importante labor social que se realiza."

A tal fin, la TEDi Comercio S.L.U. se compromete a ofrecer puestos de trabajo a personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y realizar acciones que favorezcan la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Por su parte, la Fundación ASINDOWN se compromete a ofrecer asesoramiento y apoyo durante todo proceso de inserción social y laboral a TEDi Comercio S.L.U., para favorecer el éxito del proceso.

El presente convenio tiene una duración establecida de UN AÑO prorrogable por iguales periodos