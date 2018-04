El ciclo "Cine político dirigido por mujeres" llega a Valencia

La muestra incluye un total de diecisiete producciones, entre largometrajes documentales y cortometrajes de distintos géneros, con las que se desea contribuir a visibilizar el trabajo de las mujeres realizadoras, además de mostrar su propia visión del mundo a través de la cámara.

En esa línea, precisamente, la sesión inaugural del ciclo ofrecerá un programa doble de películas documentales que retratan la complicada situación que viven las mujeres en Afganistán (caso de Boxing for freedom, de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno) y Egipto (In light of the revolution, de Lone Falster e Iben Haahr Andersen). La sesión, cuya entrada es gratuita, comenzará a las 18'30 horas. Además, los largometrajes se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

El ciclo Cine político dirigido por mujeres se proyectó en la madrileña Sala Berlanga en octubre de 2017 y llega ahora a Valencia por iniciativa del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana, que lo ha incluido en su programa de actividades culturales Tramesa 2018. Como explica la directora del ciclo, Ana Laura Díaz, con esta iniciativa se quiere "apoyar este cine internacional comprometido, diverso y creado por mujeres. Ese es nuestro mayor compromiso. Creemos en el poder del cine como transmisor y transformador de ideas, medio ideal para que estas historias se vean y lleguen a lugares lejanos y diversos. Permitiendo de esta forma crear un lugar de debate y análisis del presente, pensando en el pasado y mirando hacia el futuro".

Boxeo femenino en Afganistán

Estrenada en 2015, la película Boxing for freedom sigue los pasos de las hermanas Sadaf y Shabnam Rahimi, quienes siendo todavía unas niñas se unieron al equipo de boxeo femenino de Afganistán al regresar a su país después de estar refugiadas en Irán. Enfrentadas a las tradiciones de Afganistán, al miedo y a su propio destino para llegar a ser mujeres libres, sus éxitos en el boxeo y en los estudios las convertirán en un referente para muchas de sus jóvenes compatriotas, aunque su camino no estará exento de amenazas y dificultades.

Cultura revolucionaria

El documental se retrotrae hasta 2011, cuando millones de personas se manifestaron en Egipto contra Hosni Mubarak, quien llevaba casi tres décadas en el poder. Tras una cruenta represión, sin embargo, el presidente fue derrocado. Impulsadas por el movimiento popular de la Primavera Árabe, algunas mujeres artistas radicalizaron su arte.