Parkinson Valencia trabaja en un modelo pionero en España para atender a personas con esta enfermedad.

La Asociación Párkinson Valencia participa en la Mesa de Trabajo para la atención de personas con enfermedades neurodegenerativas, con el objeto de ofrecer a la Conselleria de Igualdad la información y el conocimiento de los recursos sociales existentes, lo que garantizará la calidad de la atención prestada.

Este nuevo modelo de atención social se aplicará también en personas con la enfermedad de Alzheimer, ELA, Huntington y otras enfermedades neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana. Con todos ellos se realizará un análisis de la situación actual, personas, afectadas, profesionales, metodología, técnicas y programas, infraestructuras, equipamiento y costes.

La Presidenta de la Asociación, Julia Climent, agradeció el interés de la Conselleria de Igualdad con esta iniciativa, "ya que necesitamos más que nunca el apoyo social e institucional para hacer frente a esta enfermedad. Este modelo pionero de atención a enfermos de párkinson es para nosotros el inicio de un camino para alcanzar el concierto social que permita fortalecer el desarrollo de nuestras actividades y servicios terapéuticos".

La Asociación Parkinson Valencia ha organizado una serie de actividades en la ciudad de Valencia para concienciar sobre el párkinson y lograr que se dedique una mayor atención a la enfermedad, bajo el hastag #Más allá del temblor.

El Día Mundial del Párkinson tiene lugar el 11 de Abril de cada año. Marca el cumpleaños del Dr. James Parkinson, más conocido por su obra An Essay on the Shaking Palsy (Un ensayo sobre la parálisis agitante), publicada en 1817, y por lograr el reconocimiento internacional del párkinson como enfermedad.