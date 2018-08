Marcelino: "Hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético de Madrid"

¿Se queda con la sensación de haber dejado al Atlético de Madrid vivo?

Creo que a los puntos debimos ganar, fuimos superiores al Atlético de Madrid. Pero también es cierto que tiene un grandísimo nivel y estoy orgulloso de mi equipo y muy agradecido a la afición.

¿Ya falta menos para llegar al nivel de Atlético, Madrid y Barcelona?

Hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético de Madrid, aunque solamente el transcurso de la competición lo dirá. Nuestra ilusión es mejorar.

¿Cómo valora la incorporación de los últimos delanteros en llegar?

Es complicado responder. Vinieron hace muy poco tiempo y es muy pronto para hacer una valoración.

¿Le sorprende que hoy se haya visto un buen partido a nivel físico?

No me sorprende porque hoy se ha visto un partido entre dos muy buenos equipos. Es un orgullo compararnos con el Atlético en el aspecto físico ya que la temporada pasada fue el mejor en este aspecto de la competición. Estoy orgulloso de su rendimiento y esfuerzo. Nos queda la tristeza de no haber brindado el triunfo a nuestra afición.

¿A qué porcentage cree que esta el equipo de cara a lo que puede venir?

Es imposible contestar a esa pregunta porque no se cuanto vamos a crecer y lo regulares que vamos a ser en cuanto a esfuerzo y funcionamiento. Tenemos que ir despacio, humildes y prudentes. Tengo la sensación de que va a ser muy difícil ganarnos.

¿Cuál es el estado físico de Garay?

Siempre me preocupa la lesión de cualquier jugador. Creo que no será mucha cosa, esperemos que no sea nada importante y que esté rápido con nosotros.

¿Es una buena inspiración Simeone y el Atlético de Madrid?

Para mí siempre lo es. Estar 7 u 8 años en un club no es algo casual ni habitual. Es algo en lo que nos podemos fijar, pero luego cada club es diferente. Ojalá el Valencia, conmigo o sin mí sea capaz de alcanzar lo que ha alcanzado el Atlético recientemente.