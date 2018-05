PREVIA | Un Valencia CF de Champions visita a un Girona casi de Europa League

La penúltima jornada de La Liga Santander está cerca de dar comienzo. Uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a los de Pablo Machín contra los de Marcelino García Toral. Dos equipos que pese a tener los objetivos cumplidos y no poder aspirar a más pueden dar un buen espectáculo.

El Girona viene de cosechar tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria, algo que ha dejado a los catalanes sin opciones de Europa League. Pese a ello y como valoraba su entrenador, la temporada ha sido todo un éxito para ellos. Un equipo recién ascendido que no solo ha conseguido la permanencia, sino que ha estado en puestos altos durante casi toda la temporada.

Será un partido donde su capitán y jugador desde Tercera División, Eloi Amagat, se despedirá de la afición gironista. Además de que podría ser el último partido de Pablo Machín como entrenador del club, dado los rumores que corren de que podría entrenar al Sevilla.

Los pupilos de Marcelino, en cambio, vienen de jugar un partido amistoso en Arabia Saudí que ha dado mucho de qué hablar. Lo único preocupante ha sido la sobrecarga de Geoffrey Kondogbia.

El Valencia CF no logra la victoria desde hace 6 jornadas. La última vez que ganó fue contra el Espanyol en Mestalla, desde entonces tres derrotas y dos empates. Unas cifras que pese a conseguir la clasificación Champions no son buenas, aunque no deben empañar la buena temporada de los ches.

Convocatorias:

Girona FC: Por determinar.

Valencia CF: Jaume, Neto; Montoya, Nacho Vidal, Murillo, Vezo, Gabriel, Lato, Gayà; Gonzalo Villar, Maksimovic, Carlos Soler, Ferrán, Guedes; Vietto, Rodrigo, Zaza, Santi Mina.