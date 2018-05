Paula Nicart seguirá en el Valencia CF hasta 2020

La internacional absoluta con España, llegó al Valencia CF en el mes de mayo de 2014 procedente del C.E. Sant Gabriel para disputar la Copa de la Reina de la temporada 2013/2014. Tras debutar ante el Athletic Club con apenas 19 años, 8 meses y 10 días, la jugadora está cerca de convertirse en centenaria con el club. Una cifra de partidos oficiales que podrá alcanzar al renovar dos temporadas como blanquinegra.

Despuntó en las categorías inferiores de España desde antes de firmar por el club del Turia y ya como valencianista debutó con la Selección Española Absoluta participando en torneos como la Eurocopa de Holanda 2017. Anticipación, colocación, altura, potencia física, contundencia, calidad técnica... unas características que definen a una central muy fiable para mantener la fortaleza defensiva que va caracterizando al Valencia CF, los últimos años. Una apuesta que permite mantener a una jugadora importante en la gerarquía del club. Un 3 que seguirá luciendo el nombre de Paula Nicart.

Paula Nicart: "El Valencia CF es un Club en el que he crecido muchísimo y al cual yo también he visto crecer en los últimos años. Estoy contenta con esta renovación que, tras un año complicado debido a la lesión y operación de rodilla, me va a dar la oportunidad de seguir mejorando junto a este Club por el que tanto cariño tengo".