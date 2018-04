RUEDA DE PRENSA | Marcelino: " La ansiedad nos ha jugado una mala pasada"

- ¿Se le está haciendo larga la temporada el equipo?

-La liga dura 38 partidos y no se nos puede hacer larga. Tenemos tan cerca el objetivo que creo que la ansiedad nos ha jugado una mala pasada sobre todo en el primer tiempo. Las ocasiones de gol y el dominio sobre el rival es de sobra para lograr una victoria.

- ¿Le importaría celebrar una hipotética clasificación en el Estadio de la Cerámica?

-Estoy triste por no lograr el objetivo hoy ante este público entusiasta. No tuvimos acierto de cara al gol. El rival es complicado (el Villa-real) pero vamos a intentar ganar. No estuvimos precisos en ese último pase y luego en la finalización algunas veces si y otras nos precipitamos. El trabajo del equipo es para sentirnos satisfechos.

-¿Por qué ha decidido cambiar a Carlos Soler?

-He considerado que era lo mejor para el equipo. He visto un poco cansado a Soler en las últimas jugadas y he pensado que Ferrán podía aprovechar los espacios que quedaban a la espalda de la defensa y ponerlo a pierna cambiada.

-Hoy estaba viendo el partido Petrer Lim, ¿tienen prevista un encuentro sobre su futuro?

-Queríamos ganar para meternos en Champios y también brindárselo al propietario. Ya veremos lo que sucede en cuanto a mi persona, aunque no está previsto.

-¿Cree que el equipo estaba nervioso por el objetivo?

-Quizás la ansiedad por consumarlo nos lleva un poquito a la precipitación. Creo que en muchas ocasiones queremos celebrar el gol antes de meterlo. Si somos capaces mantener esta cantidad de ocasiones vamos a meter más goles, es pura lógica. Esto es un proceso: un equipo joven quiere lograrlo, pues lo lograremos seguro.

-Hubo mucha polémica sobre su declaración acerca de su continuidad en el Valencia, ¿le gustaría hacer algún matiz?

-Un entrenador no se puede ver muchos años en un sitio. Si me hubierais preguntado si quería estar muchos años en el Valencia no hubiera contestado no. Si algo debemos ser los entrenadores es ser prudente. Una cosa es lo que quieres y otra es la realidad de la situación. No depende de mi.