ASISTENCIA

La grada se llenó de color, un total de 14.000 espectadores disfrutaron del encuentro, aunque no se consiguió superar el récord de 22.000 espectadores que esperaba el Levante. No obstante, el dato es importante y es que pasa a la historia del fútbol valenciano como uno de los partidos de fútbol femenino más multitudinarios.



LA PRIMERA MITAD CON DOMINIO CHE

La primera mitad comenzó muy igualada, el juego se desarrolló en el centro del campo durante los primeros compases. El Valencia CF realizó varios disparos a portería por parte de Ivana. Pero la primera ocasión más clara no llegaría hasta el minuto nueve y es que Mari Paz Vilas remató con su pierna derecha un disparo que se marchó alto.

El partido seguía igualado, aunque las granotas no dispusieron de numerosas ocasiones, aprovecharon muy bien las contras, recurso con el que trataron hacer daño a las ches.

Llegó el minuto trece, túnel de Lombi que se la pone a Marta Carro y dispara a portería, las valencianistas casi hacen el primero. Tras este rechace volvería el Valencia a disparar a portería, esta vez con un disparo al palo desde el córner, casi hace el gol olímpico.

El encuentro iba a comenzar a decantarse a favor de las che, una contra espectacular por la banda izquierda que aprovechó Mari Paz Vilas para ponérsela a Lombi, quien marcó de cabeza y puso el 0-1 en el marcador.

A partir del gol el Levante se puso las pilas, lo intentaron con varias contras, pero no consiguieron ver el remate a portería.

La primera mitad acabaría con el 0-1 y con el dominio che.

LA SEGUNDA MITAD SIN GOLES

La segunda parte comenzó con la misma tónica que acabó la primera. El dominio seguía siendo che. Tuvimos que llegar hasta al minuto cincuenta y dos para ver una ocasión clara. Esta vez, nuevamente por parte de las che.

El Levante insistió pero sin éxito, varios contraataques que no llegaron a convertirse en disparo a portería. El encuentro iba a comenzar a decantarse traspasada la mitad de la segunda parte, el Valencia CF dispuso de numerosas ocasiones, una de las más claras en el minuto sesenta y nueve con una doble ocasión, ambas se fueron por lo alto de la portería de Noelia.

En la parte final del encuentro, en el añadido, el Levante se puso las pilas y tuvo dos ocasiones que no consiguió meter en la portería. La colegiada pitó el final del partido.

El derbi se lo llevó el Valencia, quien puso los goles (0-1)

FICHA TÉCNICA

Levante UD F: Noelia, Espinoza, S. Prim, Guti, Maitane, Charlyn, Alba A., Míriam, Alharilla, Jéssica S. y Junge

Valencia CF F: Jennifer; Mandy Van den Berg, Ivana, Paula Nicart, Débora; Marta Carro, Natalia Gaitán, Gio Carreras; Carol Férez, Lombi y Mari Paz Vilas

Árbitro: Mª Dolores Martínez Madrona

Observaciones: partido de La Liga Femenina Iberdrola correspondiente a la jornada número 28 ante 14.000 espectadores.

Amonestaciones:

UD Levante F: Guti

Valencia CF F: Mari Paz Vilas, Marta Carro, Lombi, Peiró.