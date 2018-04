Zaza se cae de la convocatoria para Balaídos

Marcelino García Toral ha dado a conocer esta tarde la convocatoria para el partido ante el RC Celta de Vigo que se celebrará el próximo sábado 21 de abril de 2018.

Después de una jornada de sanción por acumulación de tarjetas, el francés Geoffrey Kondogbia y el central Gabriel Paulista vuelven a una convocatoria. Otra de las principales novedades ha sido la ausencia del delantero Simone Zaza, quien no visitará Balaídos, al igual que el canterano José Luis Gayà y el capitán Dani Parejo que no podrán enfrentarse a los celestes. Por parte del italiano, en la mañana del viernes no se ejercitó con el resto de sus compañeros debido a un fuerte golpe que arrastraba del partido contra el Getafe. En el caso de Gayà y Parejo, estos se encuentran sancionados. Otra de las novedades en la convocatoria es que entra Nacho Vidal en lugar de Zaza, el lateral vuelve a una convocatoria tiempo después. Tampoco han sido convocados Francis Coquelin y Javi Jiménez, aunque estos arrastran una grave lesión desde hace algún tiempo.

Esta ha sido la convocatoria completa, en total dieciocho convocados:

Porteros: Neto y Jaume.

Defensas: Montoya, Vezo, Paulista, Garay, Murillo, Lato y Nacho Vidal

Centrocampistas: Maksimovic, Carlos Soler, Kondogbia, Ferran Torres, Andreas Pereira y Guedes

Delanteros: Mina, Vietto y Rodrigo