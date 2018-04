Marcelino: "Estoy bastante fastidiado por la derrota"

El técnico valencianista hizo autocrítica y reconoció el fatal juego que mostraron ante el Getafe.

"El técnico siempre es el responsable de las derrotas, asumo la derrota de hoy sin ningún probema".

Hemos visto la segunda derrota en la misma temporada ante el Getafe CF ¿Qué le ha pasado al Valencia CF con el club azulón?

Contra el Getafe los partidos son muy diferentes, la ida fue un escenario que no corresponde a un partido de la primera división española, aquí hemos sido más culpables de la derrota del partido, el rival ha merecido ganar claramente.

La afición ha señalado a dos jugadores, concretamente a Vietto y Andreas Pereira, quienes han sido pitados al ser cambiados ¿Qué valoración hace de los dos?

Yo soy quien mejor conoce a los jugadores, y por lo tanto elijo, me parece oportunista culpar a dos jugadores por la derrota de hoy. Soy el máximo responsable.



Hoy no hemos visto un gran nivel de la segunda unidad valencianista ¿Le gustaría tener mayor nivel de suplentes la próxima campaña?Estoy muy agradecido a esta plantilla, me sabe muy mal la derrota precisamente por los jugadores que han jugado hoy. He realizado tres cambios porque he considerado potenciar el ataque y un centro del campo más creativo, si el árbitro me hubiera dado más cambio los hubiera realizado.

¿Ha hablado con Parejo por la expulsión?

Nunca hablo con los futbolistas tras el partido.



¿Cómo está el vestuario tras la derrota, cree que no ha sabido enfocar el partido?- La plantilla está dolida por la derrota, el rival nos superó, lo preocupante sería que no estuviera dolida, toca levantarse.

¿Porque ha calentado Lato si finalmente no ha entrado en el terreno de juego?Lato ha estado calentando porque Jose Luis Gayà había tenido problemas físicos

¿Ha podido hablar con Peter Lim después de la derrota? ¿Ha mandado algún mensaje a los jugadores?

No he hablado con él, no ha podido ser.

¿Espera que Peter Lim invierta más dinero el próximo año?

Ahora mismo estamos para comentar el partido y no para pensar en el año que viene. Estoy bastante jodido por la derrota.



¿Sabe usted algo sobre la oferta de Rodrigo Moreno, ha hablado con él sobre su intención?

No, no he hablado con él.