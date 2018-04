Los de Marcelino encadenan la segunda derrota seguida tras un gran Getafe que se le atragantó, el Getafe venció (1-2) con un gran juego.

CATASTRÓFICA PRIMERA PARTE

Los de Marcelino no comenzaron del todo mal el encuentro, de hecho, dominaron los primeros diez minutos. El conjunto che atacó en varias ocasiones probando con centros laterales, pero no consiguieron rematador.

Pasados los diez primeros minutos el equipo che dejó de reaccionar y los errores y pérdidas de balón comenzaron a ser la tónica de la primera mitad.

El primero de los goles llegaría por parte del Getafe, pérdida de Guedes en campo propio que aprovecha idóneamente Damián Suárez para ponerle un pase entre líneas a Remy, quien marcó a ojos de Jaume. Al guardameta valencianista no le dio tiempo a reaccionar.

El resto de los 45 minutos siguieron de la misma manera, aunque con un control aún más superior del Getafe. El equipo azulón no tuvo demasiadas, pero las que tuvo fueron muy claras.

De Burgos Bengoetxea marcaba el camino a vestuarios, la primera mitad finalizaba 1-0



LA VISITA DE DAMIÁN SUÁREZ

El lateral azulón no fue muy bien recibido en la parroquia che, durante todo el partido se pudieron escuchar pitidos cada vez que este tocaba el balón. El precedente de esto viene en la ida, a la afición valencianista n o le gustó el excesivo uso de agresividad por parte del uruguayo.

UN ANDREAS PEREIRA QUE NO SE ENCONTRABA

El jugador belga fue uno de los peores jugadores de la primera mitad, pérdidas de balón y regates sin éxito desquiciaron a la afición de Mestalla, quien esperaba algo más después de jugar como titular tras varios meses lesionado. En la segunda parte recibió una gran pitada por parte de los presentes.

LA SEGUNDA MITAD FUE MEJOR PERO SIN NINGÚN ÉXITO.

La segunda mitad comenzó igual que la primera. Cuatro minutos le bastaron al Getafe para hacer el segundo, otro de Remy. Pase en el borde del área de Molina que pone en la red el francés. El encuentro se iba decantando. En el minuto cincuenta tendrían otra gran oportunidad desaprovechada por Jorge Molina, que puso el balón en las nubes.

El Valencia seguía sin encontrarse, al menos hasta que Marcelino realizara los primeros cambios del partido. Se fueron Vietto, Maksimovic y Andreas Pereira, en su lugar entraron Ferran y Rodrigo y Carlos Soler. A partir de aquí el Valencia comenzaría a plantarle cara al partido.

En el sesenta y nueve llegaría el primero del Valencia y el que supuso el 1-2. Triangulación de los murciélagos, Montoya le pasó el balón a Rodrigo quien hizo un espectacular giro y posterior remate a gol. Después del tanto che, los de Marcelino Iban a disponer de más ocasiones. Una de ellas tras una espectacular contra encabezada por Rodrigo, quien se la puso a Ferrán asistiendo a Zaza el cuál la falló cara a portería. A cinco minutos de finalizar el partido, el capitán Dani Parejo acabó expulsado del encuentro.

El partido acabó 1-2, con la derrota che y un Valencia muy diferente a lo que se había visto en los últimos partidos.

FICHA TÉCNICA

XI del Valencia CF: Jaume; Gayà, Murillo, Garay, Montoya; Andreas, Parejo, Maksimovic, Guedes; Zaza y Vietto.

XI del Getafe CF: Guaita; Damián, Djene, Bruno, Cabrera; Flamini, Portillo, Molina, Amath; Jorge Molina y Remy

Árbitro principal: De Burgos Bengoetxea.

Observaciones: partido correspondiente a la jornada 33 en Mestalla ante 35.829 espectadores, en los instantes previos al encuentro se hizo entrega a Rodrigo del premio al mejor jugador del mes de La Liga Santander.