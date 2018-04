El Valencia pierde el partido y el acierto ante el Barça (2-1)

El Valencia se marchó del Camp Nou cabizbajo tras caer derrotado por 2-1 en un encuentro que tuvo de todo. Los de Mestalla jugaron la primera mitad con muy poco acierto cara a portería.

Por parte del FC Barcelona, el guardameta Ter Stegen fue el protagonista y es que el internacional alemán realizó un partido muy completo en el que realizó paradas muy importantes que hubieran supuesto otro resultado en el marcador.

LA PRIMERA PARTE FUE MUY ACTIVA PARA LOS CHES

El partido comenzó con un Gonçalo Guedes muy activo que casi hace el primero del encuentro, el portugués metió en la portería culé un disparo con rosca que paró Ter Stegen sin problemas. Los de Marcelino continuaron atacando y mordiendo al rival mediante los contraataques pero iba a llegar el primero del partido a manos de los locales, pase entre líneas de Coutinho que remata a placer Luis Suárez tras un fenomenal desmarque. Era el minuto quince.

Los delanteros blanquinegros iban a seguir insistiendo una y otra vez, Guedes tuvo varias ocasiones que fueron blocadas por el guardameta alemán, una de ellas se marchó al palo tras un rechace. Por parte de Rodrigo, el internacional con España iba a seguir intentándolo pero sin éxito, todas sus ocasiones llegaron a manos del portero.

Del Cerro grande daba las indicaciones de que la primera mitad había terminado, los jugadores valencianistas se marcharon desilusionados tras tanta ocasión perdida.

UN GUEDES ATREVIDO Y UN RODRIGO POCO ACERTADO

Gonçalo Guedes fue uno de los protagonistas de la primera mitad, el jugador portugués fue el jugador más revolucionado en ataque y dio a mostrar su calidad con numerosas ocasiones que no llegaron a gol.

Rorigo Moreno no estuvo demasiado acertado durante la primera mitad, tuvo tres ocasiones importantes que finalmente no llegaron a entrar, al jugador se le veía menos acertado que en otras ocasiones, si tenemos en cuenta que llevaba varios partidos seguidos viendo el gol.

LA SEGUNDA PARTE FUE PARA EL BARÇA

La segunda parte comenzó con el dominio valencianista y con la ocasión más importante del partido para los ches. Un error de Umtiti fue aprovechado por Santi Mina, el gallego se la puso a placer a Rodrigo, quien no consiguió anotar.

El ex de Benfica consiguió colarsela a Ter Steguen, pero no contaba con que Piqué, quien se encontraba pocos metros atrás del guardameta, iba a rechazar ese balón. Tras esta ocasión llegaría el gol del Barça. Pocos minutos después Umtiti, quien había errado hace escasos minutos, marcaba el segundo del partido para el FC Barcelona tras un córner.

A partir del segundo gol culé el dominio de estos iba a ser durante todo lo que restaba la segunda mitad. Únicamente un gol de penalti de Parejo dio la esperanza los últimos minutos, aunque apenas sirvió de algo.

Los jugadores se marcharon del estadio con la derrota tras la gran racha cosechada hasta el momento.

CAMBIOS POCO HABITUALES

El técnico Marcelino realizó cambios muy poco habituales, en el minuto sesenta y nueve llegó el primero, se marchó sorprendentemente Gonçalo Guedes, el más activo del partido hasta el momento, para dar entrada a Andreas Pereira. El segundo cambio fue dos minutos después, Mina se marchaba para la entrada de Vietto y, finalmente, en el setenta y nueve Rodrigo salió y Zaza entró en el juego.

FICHA TÉCNICA

Goles: 1-0, m. 14: Luis Suárez. 2-0, m. 51: Umtiti. 2-1, m. 86: Parejo (p).

Alineaciones:

FC Barcelona: Ter Stegen; S. Roberto (Semedo, m. 92), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets Paulinho, Iniesta (Denis Suárez, m. 83), Coutinho (Dembelé, m. 78), Messi y Luis Suárez.

Valencia CF: Neto; Vezo, Garay, Paulista, Gayà; Guedes (Andreas, m. 69), Kondogbia, Dani Parejo, Carlos Soler; Rodrigo (Zaza, m. 79) y Mina (Vietto, m. 71)

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño) Tarjetas Amonestó a Piqué, Kondogbia, Paulista,

Espectadores: 69.544 espectadores. (Camp Nou)