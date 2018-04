Marcelino García Toral ha dado a conocer este mediodía la convocatoria para el partido ante el FC Barcelona que se celebrará el próximo sábado 13 de abril de 2018.

Después de dos jornadas, el colombiano Jeison Murillo, vuelve a una convocatoria tras las molestias que acarreó el central y las dudas por parte del cuerpo técnico valencianista.

Otra de las principales novedades ha sido la ausencia del canterano Ferrán Torres, quien no visitará el Camp Nou, al igual que el catalán Martín Montoya, que no podrá enfrentarse a su ex equipo. Tampoco lo ha hecho Francis Coquelin y Javi Jiménez, aunque estos arrastran una grave lesión desde hace algun tiempo.

Por parte edl resto del equipo, estos han sido los convocados:

Jaume, Neto, Vezo, Gayà, Lato, Garay, Paulista, Murillo, Parejo, Maksimovic, Kondogbia, Andreas Pereira, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo, Vietto, Zaza y Santi Mina.